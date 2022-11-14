. Светлана Ходченкова запечатлелась на пилоне вниз головой

39-летняя актриса Светлана Ходченкова поразила поклонников своими успехами в акробатике на пилоне. Светлана Ходченкова, как известно увлеклась pole dance. Это случилось во время съемок фильма «Любит не любит» восемь лет назад. Актрисе так понравилось это занятие, что она продолжила тренировки и после окончания работы над фильмом. Сейчас Светлана периодически делится своими успехами и, публикует дерзкие кадры с тренировок. Сегодня артистка предстала в бра и леггинсах, дополнив образ стрипами - туфлями на головокружительном каблуке. Актриса приняла впечатляющую позу: она повисла на шесте вниз головой. Снимок получился очень атмосферным. Красивая фигура Светланы, ее тонкая талия, упругие бедра и идеальный пресс впечатлили фанатов.Подписчиков восхитила тренировка звезды. «Даже смотреть больно! Никогда бы так не смогла», «Потрясающе выглядишь, это колоссальная работа над собой», «Удивительная красотка, тело — просто огонь!» — обсуждают блогеры. Недавно в Сети появилось фото беременной Светланы Ходченковой. Актриса примерила новый образ ради новых съемок.