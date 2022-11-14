. Светлана Лобода может остаться без лица из-за огромных губ

Специалист уверен, что губы певицы Светланы Лободы могут треснуть. Если сравнить фотографии Светланы Лободы до популярности и сейчас, то поклонники невооруженным глазом увидят, как менялось ее лицо. Особенно увеличились губы, есть ощущение, что еще чуть-чуть и губа скоро треснет. Вот только сама исполнительница отрицает, что делала какие-либо уколы красоты. По словам Светланы, она боится потерять индивидуальность, поэтому не обращается к косметологам. Лишь иногда артистка делает себе массаж лица. Верить ей, конечно, никто не стал. Многие пластические хирурги уверят, что Лобода подкалывала губы и неоднократно. Вместо положенного одного миллилитра, она вколола гораздо больше, а это может негативно сказаться на ее здоровье.«Чрезмерное увеличение губ может… ускорить процесс старения лица. По словам специалиста, подобное в ее практике случается очень часто», – говорит пластический хирург Надя Петраш. Девушка объяснила, что тяжелые губы опускают лицо вниз. Опасно увеличение еще тем, что излишки препарата могут вызвать фиброз тканей и сделать губы неровными. К слову, бытует также мнение, что Лобода увеличила себе губы, что таким образом компенсировать свой большой нос.