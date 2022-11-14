. Светлана Пермякова провалила испытание в Африке
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Светлана Пермякова провалила испытание в Африке

Светлана Пермякова провалила испытание в Африке
Актриса Светлана Пермякова села в лужу. Скандальная участница проекта «Звезды в Африке» на ТНТ стала участницей небольшого происшествия. Актриса Светлана Пермякова является одной из самых скандальных участниц реалити-шоу «Звезды в Африке» на ТНТ. Некоторые телезрители относятся к ее острому языку настороженно, а кто-то продолжает восхищаться ее смелостью и непосредственностью. Один ее скандал с другой участницей шоу, Аленой Шишковой, чего стоил! Разгневанная актриса назвала молодую модель тупой за то, что та не смогла ответить на некоторые вопросы из школьной программы. А накануне Светлана стала участницей небольшого происшествия.
Пермякова в рамках испытания не смогла пройти по специальной конструкции над водой и с большой высоты рухнула в реку. При этом обошлось без травм. «Нифига себе! Меня сразу повело в разные стороны. Я поняла, что это очень трудно. Ну, думаю, надо стараться, пробовать, а вдруг все пойдет. Но, Света, ты испытание не прошла, села в лужу», - с юмором отметила артистка, пишет StarHit. Ведущая шоу Ольга Бузова несколько раз предостерегала актрису и предлагала Пермяковой не торопиться и сначала обдумать тактику прохождения сложного испытания. Но Светлана не захотела никого слушать. После этого сложно сказать, как неудача отразится на участии Пермяковой в «Звездах в Африке», но артистка уже давно дала понять, что сдаваться она не собирается.
# Шоу-бизнес Пермякова Светлана
По материалам: z-aya

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