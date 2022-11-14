. Татьяна Тотьмянина с «Ледникового периода» уехала на скорой

Фигуристка Татьяна Тотьмянина травмировалась на съемках ледового шоу. Как оказалось, Татьяна Тотьмянина упала во время записи передачи. «Татьяна сейчас проходит обследование. У нее было падение во время выступления. Был один из элементов, не поддержка. Во время поворота Иван упал и случайно задел коньком колено Тани.Не знаю, насколько серьезно там все, но у нее был сильный болевой шок. Возможно, что все обойдется. Таня — настоящий боец, смогла завершить выступление, но потом почувствовала сильную боль. Мы все ей помогли, но ее увезли на скорой. Думаю, завтра мы уже что-то поймем по результатам», — рассказал Илья Авербух.Напомним, 2 года назад блондинка получила серьезную травму также во время съемок «Ледникового периода», из-за чего ей пришлось уйти. Тогда звезда спорта выступала с Вячеславом Чепурченко. «В жизни спортсмена всегда много травм, а когда выходишь на лед с непрофессионалом, никогда не знаешь, чем может закончиться тренировка. При подготовке третьей программы случилось обидное падение, как результат — травма. Увы, два месяца работы, два замечательных эфира, и я снова вышла из строя», — высказалась спортсменка.