. У Владимира Вдовиченкова нарушение функции мозга
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У Владимира Вдовиченкова нарушение функции мозга

У Владимира Вдовиченкова нарушение функции мозга
Актеру Владимиру Вдовиченкову потребовалась скорая помощь. Звезды российского кино женаты семь лет. Елена Лядова была рядом с супругом, когда он почувствовал себя плохо. Владимир несколько дней подряд жаловался на головокружение и чувство тошноты. В итоге актриса убедила его обратиться к медикам. Лядова вызвали скорую помощь на дом. Бригада врачей осмотрела Вдовиченкова. Ему оказали первую помощь. Однако от госпитализации актер сериала «Батя» отказался. По предварительной информации, звездному пациенту поставили диагноз «вертебро-базилярная недостаточность», при которой нарушается питание и функциональность мозга. Это обратимое нарушение функций головного мозга, вызванное уменьшением кровоснабжения.
Артисту настоятельно рекомендовали пройти полную диагностику организма, чтобы выявить причины недуга и получить квалифицированное лечение для восстановления нормального кровотока. Ему также посоветовали сделать перерыв в карьере, чтобы не запустить процесс и избежать неблагоприятных последствий. Если всерьез не заняться здоровьем, то Владимиру грозят обмороки, сильнейшие головные боли, частичная потеря зрения и слуха, сообщает Telegram-канал Mash. Исполнитель роли Константина Огородникова в фильме «Бумер» в последнее время много работает и активно снимается. В этом году он презентовал несколько рейтинговых сериалов. С Еленой Лядовой актер познакомился на съемках фильма Андрея Звягинцева «Левиафан» в 2014 году. Спустя год они поженились. Для обладательницы премии ТЭФИ это стало первым опытом семейной жизни. Елена младше избранника на десять лет.
# Шоу-бизнес Вдовиченков Владимир
По материалам: z-aya

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