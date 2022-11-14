. Украина лишила аккредитации журналистов CNN и SkyNews за репортажи из Херсона

Вадим Карасев

Шесть журналистов, среди которых сотрудники западных телеканалов CNN и SkyNews, были лишены украинскими властями аккредитации после репортажей из Херсона, пишет "Детектор медиа".

"Разрешение на работу отменили по меньшей мере шестерым журналистам съемочных групп, в том числе CNN и SkyNews. Кроме них в Херсоне после освобождения также работали съемочные группы Общественного и Hromadske. Также в эфире канала "Рада" было включение из Херсона".

Украинское минобороны заявляло об отмене некоторым СМИ разрешения на работу в районе боевых действий. Эти СМИ, по словам представителей Генштаба ВСУ, "игнорируя существующие запреты, без согласования с соответствующими командирами и службами связей с общественностью воинских частей осуществляли информационную деятельность в Херсоне до завершения стабилизационных мероприятий". Тогда в ведомстве не указывали конкретных имен или названий СМИ.

На минувшей неделе офис президента Украины заявил о начале работы киевских властей в Херсоне. Затем сообщалось об ограничении въезда и выезда из города - из-за необходимости разминировать город.

"Нужно разминировать хотя бы базовые коммуникации, проверить основные объекты", - сказал Зеленский.

Министерство обороны России приняло решение о выводе войск с правого берега Днепра в Херсонской области, на котором располагается Херсон. По данным ведомства, было передислоцировано 30 тысяч военнослужащих и 5 тысяч единиц техники, после чего главные связующие два берега переправы - Антоновский мост и мост на Каховской ГЭС - были подорваны. На текущий момент областной центр контролируется ВСУ.

