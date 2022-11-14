. Украинские журналисты обвинили минобороны в непрофессионализме
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Украинские журналисты обвинили минобороны в непрофессионализме

Украинские журналисты обвинили минобороны в непрофессионализмеУкраинские журналисты попросили Зеленского вернуть аннулированные аккредитации

Ряд украинских журналистов попросили президента страны Владимира Зеленского вернуть коллегам аккредитации, которые были аннулированы за освещение ситуации в Херсоне, а также обвинили министерство обороны в непрофессионализме из-за неэффективной, по их мнению, работы с прессой. Сообщение приводит портал «Детектор медиа».

Авторы заявления указали на провал «в понимании особенностей работы журналистов» в ходе боевых действий у пресс-службы военного ведомства, что, по их мнению, привело к конфликту, информационному кризису и невозможности освещать события. Среди лишенных разрешения есть и представители иностранной прессы.

Журналисты потребовали вернуть аккредитации коллегам, провести внутреннее расследование непрофессиональной работы пресс-службы, а также «перестать агрессивно атаковать медийщиков, убрать излишнюю бюрократию, прекратить необоснованные препятствия работе журналистов».

Заявление помимо Зеленского адресовано главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и министру обороны Алексею Резникову. Его подписали 17 журналистов и СМИ.

Ранее Минобороны Украины отменило разрешение на работу в зоне боевых действий ряду представителей СМИ за освещение ситуации в Херсоне. Там указали, что те проигнорировали запреты и предостережения и «без согласования освещали ситуацию в Херсоне еще до завершения стабилизационных мероприятий».

11 ноября Зеленский объявил, что власти страны пока не будут пускать журналистов в Херсон под предлогом разминирования.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

К юбилею Циолковского общество "Знание" запускает космическую эстафету
К юбилею Циолковского общество "Знание" запускает
Очевидцы рассказали о пожаре и взрыве на заправке в Зеленограде
Очевидцы рассказали о пожаре и взрыве на заправке в Зеленограде
Россиянам объяснили причины роста цен на кофе
Россиянам объяснили причины роста цен на кофе
Алла Михеева выдала секрет, где находится Иван Ургант
Алла Михеева выдала секрет, где находится Иван Ургант
Лера Кудрявцева едва не родила в туалете
Лера Кудрявцева едва не родила в туалете
Камилу Валиеву наказали за допинг
Камилу Валиеву наказали за допинг
Украинские журналисты обвинили минобороны в непрофессионализме
Украинские журналисты обвинили минобороны в непрофессионализме
Назван исполнитель года по версии MTV Europe Music Awards
Назван исполнитель года по версии MTV Europe Music Awards
Праздник Акиндин и Пигасий, отмечаемый 15 ноября 2022 года, интересен своими обычаями и приметами
Праздник Акиндин и Пигасий, отмечаемый 15 ноября 2022 года, интересен
WADA через суд потребовала дисквалификации Камилы Валиевой и аннулирования её результатов
WADA через суд потребовала дисквалификации Камилы Валиевой и
По Game Pass Ultimate игроки скоро получат доступ к Apple TV+ и Apple Music
По Game Pass Ultimate игроки скоро получат доступ к Apple TV+ и Apple
Свиноносая змея - актриса без Оскара
Свиноносая змея - актриса без Оскара

Топ на сегодня

В Запорожье объяснили снятый флаг России в Мелитополе
В Запорожье объяснили снятый флаг России в Мелитополе
Путин поручил вернуть домой мобилизованных студентов из ЛДНР
Путин поручил вернуть домой мобилизованных студентов из ЛДНР
Представительство "Опоры России" открылось в ЛНР
Представительство "Опоры России" открылось в ЛНР
Игорь Николаев с женой и дочкой укатил из России
Игорь Николаев с женой и дочкой укатил из России
После слухов о разводе принца Гарри и Меган Маркл, ужин в их компании продается за 1 млн долларов
После слухов о разводе принца Гарри и Меган Маркл, ужин в их компании

Еще по теме

Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе
Украинские СМИ смогут освещать праймериз в ДНР при соблюдении порядка аккредитации – ВрИК
Памфилова объявила о максимальном упрощении аккредитации журналистов на выборах
СМИ: главе пресс-службы Минобороны объявили выговор