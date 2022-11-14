. Умерший Пьер Нарцисс вышел из загробного мира на связь с экстрасенсами
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Умерший Пьер Нарцисс вышел из загробного мира на связь с экстрасенсами

Умерший Пьер Нарцисс вышел из загробного мира на связь с экстрасенсами

В очередном выпуске известного мистического телевизионного шоу России «Битва экстрасенсов» на ТНТ участники взялись за расследование смерти известного исполнителя Пьера Нарцисса. Главная причина — родственники не верят в официальную причину смерти.

Какая причина смерти Пьера Нарцисса


Напомним, что согласно официальным данным судмедэкспертов, известный исполнитель скончался 21 июня 2022 года от подагры – болезнь «разъела» часть внутренних органов. Однако близкие музыканта считают, что в его уходе замешана магия.

Пьер Нарцисс вышел из загробного мира на связь с экстрасенсами, о чем рассказал покойный

Супруга Пьера Валерия Калачева и его концертный директор Сергей Дворцов сталкиваются с паранормальными явлениями после гибели артиста. Лера поделилась со съемочной группой жуткой историей. Стоило ей подумать о покойном муже, как его обручальное кольцо упало на пол, покатилось и встало на ребро. А когда они с дочерью говорили о папе, сам по себе выключился телевизор и со стены упал портрет. Калачева и Дворцов уверены, на Нарцисса могли навести порчу.

«С публичного пространства некие враги делают друг другу на смерть порчаки, крадники. Много было завистников», — утверждает Сергей.

Их версии придерживается Елена Ивашина. Экстрасенс не смогла назвать имя героя, но предположила — в черном конверте фото известного музыканта.

«Крутится на языке Егор Летов, но это не он. Запах не его», — сказала она.

Карты раскрыли тарологу причину смерти известного в России и на всем пост советском пространстве артиста.

«Работал наизнос. Он себя не жалел. К себе снисхождения не имел. Это удар по здоровью, потому что он об этом не думал вообще», — расшифровала он расклад.

Экстрасенс уверена, певца сгубило сердце. По мнению таролога, проблемы со здоровьем у Пьера возникли не на пустом месте. По ее словам, работал сильный черный маг, знакомый с артистом. Ее предположения подтвердил Дворцов.

«Нарцисс обращался к экстрасенсу, чтобы открывать денежные потоки на пути к успеху, славе, и тому подобное», — сказал концертный директор.

Причиной могли стать и магические эксперименты самого Пьера, считает Ариэль Грант. По его словам, певец не справился со своими силами, за что его наказали.

«Он оступился. Это связано либо с оплошной работой, либо с нанесением вреда невинному», — утверждает экстрасенс.

О том, что шоколадный заяц увлекался магией и приворотами, заявили и другие экстрасенсы. Марат Калугин почувствовал потустороннее воздействие. Ангелина Изосимова рассказала об этом более подробно. По ее словам, погибший обращался к колдунье, чтобы вернуть супругу после развода. Плохо выполненная привязка бумерангом ударила по певцу, считает ведьма.

Директор Нарцисса вспомнил, артист сам делился с ним подробностями похода к колдунам. Его жена тоже уверена, Пьер мог пойти на такой шаг.

«Он предупреждал, мол, я пошлю твой купальник в Африку. Там сделают. Ты даже знать не будешь. Зачем нам лишние движения, людей напрягать? Давай сойдемся. В итоге я нашла этот купальник. Он был в конверте DHL», — рассказала жена покойного певца.

Влад Череватый до глубины души поразил Илья Ларионова. Во время ритуала ведущий увидел в зеркале чернокнижника Пьера.

«Я смотрю, я отражаюсь там. Потом мое лицо темнокожим становится. Взгляд немного в расфокус пошел. Как-будто на меня оттуда моим глазом смотрит Нарцисс. Я увидел даже этот широкий нос», — поделился мужчина, отойдя от шока.

Однако в смерти музыканта чернокнижник никого не винит и магических воздействий не видит. По его словам, пришло время отойти в иной мир. С ним отчасти согласна Лина Джебисашвили. Она уверена, причиной гибели стали не потусторонние силы, а злоупотребление алкоголем.

«Водку ничем не закусывает. Литрами. Март, апрель, май, он постоянно бухал. Он не мог остановиться вообще. Ни я, ни Лера, ничего не могли с этим сделать», — говорит Сергей Дворцов.

Вдова Пьера Нарцисса решила, что все экстрасенсы справились с заданием, поэтому на этой неделе ни один участник не покинул проект. Зато в белом конверте оказались сразу трое: Лина Джебисашвили, Ангелина Изосимова и Елена Ивашина. По мнению Валерии, таролог достойна оказаться в числе лучших.

# Общество Статьи
По материалам: rsute

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