. В Европе заявили о поддержке КНР России на саммите G20

Вадим Карасев

WP: чиновники ЕС считают, что КНР не откажется от поддержки России на саммите G20

Чиновники Европейского союза (ЕС) полагают, что КНР продолжит поддерживать Россию на саммите «Большой двадцатки» (G20). Об этом заявила газета Washington Post (WP).

По данным издания, в Европе накануне саммита допускали, что лидеры G20 не придут к «дипломатическому минимуму» — совместному заявлению государств. Чиновники, чьи имена не называются, «не видели признаков того, что Пекин откажется поддерживать Москву».

Высокопоставленный чиновник ЕС подчеркнул, что близость мнений Китая и России приводит к «дополнительным проблемам» на пути стран G20 к формированию общего заявления.

Ранее США и Китаю предрекли противостояние на саммите G20 на Бали. С таким мнением выступила российская газета «Коммерсантъ».

Российскую делегацию на саммите G20 вместо президента Владимира Путина возглавит министр иностранных дел страны Сергей Лавров. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден не намерен проводить встречу с Лавровым.