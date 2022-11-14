В Госдуме предложили демобилизовать преподавателей вузов из ЛНР и ДНР
Сегодня, 03:00 Вадим Карасев
Вице-спикер ГД Чернышов предложил провести демобилизацию преподавателей вузов из ЛНР и ДНР
Вице-спикер 300тысяч
Реакция украинских властей
Вице-спикер 300тысяч человек призвали в Вооруженные силы России в рамках частичной мобилизации 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу
человек призвали в Вооруженные силы России в рамках частичной мобилизации
28 октября министр обороны России Сергей Шойгудоложил президенту о выполнении указаний, информацию о завершении частичной мобилизации Путин подтвердил 1 ноября.
Реакция украинских властей
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия страны испытывает чувствительное давление из-за увеличения численности российских войск благодаря частичной мобилизации в РФ.
Политик уточнил, что Россия отправляет на фронт тысячи мобилизованных. По словам Зеленского, в этих условиях понадобится дополнительная военная помощь западных партнеров.
По материалам: lenta.ru