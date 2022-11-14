. В Госдуме предложили демобилизовать преподавателей вузов из ЛНР и ДНР

Вадим Карасев

Вице-спикер ГД Чернышов предложил провести демобилизацию преподавателей вузов из ЛНР и ДНР

Вице-спикер 300тысяч человек призвали в Вооруженные силы России в рамках частичной мобилизации 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту о выполнении указаний, информацию о завершении частичной мобилизации Путин подтвердил 1 ноября.

Реакция украинских властей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия страны испытывает чувствительное давление из-за увеличения численности российских войск благодаря частичной мобилизации в РФ.

Политик уточнил, что Россия отправляет на фронт тысячи мобилизованных. По словам Зеленского, в этих условиях понадобится дополнительная военная помощь западных партнеров.