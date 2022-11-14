. В Госдуме предложили демобилизовать преподавателей вузов из ЛНР и ДНР
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В Госдуме предложили демобилизовать преподавателей вузов из ЛНР и ДНР

В Госдуме предложили демобилизовать преподавателей вузов из ЛНР и ДНРВице-спикер ГД Чернышов предложил провести демобилизацию преподавателей вузов из ЛНР и ДНР

Вице-спикер 300тысяч

человек призвали в Вооруженные силы России в рамках частичной мобилизации

28 октября министр обороны России Сергей Шойгу

доложил президенту о выполнении указаний, информацию о завершении частичной мобилизации Путин подтвердил 1 ноября.



Реакция украинских властей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия страны испытывает чувствительное давление из-за увеличения численности российских войск благодаря частичной мобилизации в РФ.

Политик уточнил, что Россия отправляет на фронт тысячи мобилизованных. По словам Зеленского, в этих условиях понадобится дополнительная военная помощь западных партнеров.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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