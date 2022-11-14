. В Halo Infinite воссоздали карту Blood Gulch из Halo: Combat Evolved при помощи Forge

Вадим Карасев





На этой неделе состоялся релиз бета-версии режима Forge для Halo Infinite. Режим позволяет игрокам создавать уникальный контент в Halo Infinite, и первый работы стали уже появляться, при этом весьма качественные.

Легендарную карту Blood Gulch из Halo: Combat Evolved игрок воссоздал в Halo Infinite. Ее разработал пользователь Twitter под ником Epsilon_church_. При этом, название карты BloodGulch было заблокировано, о чем сообщил автор творения, поэтому он назвал свою карту Coagulation. Карта доступна для 4 режимов (CTF, Team Slayer, FFA и Oddball), а найти ее можно в браузере контента Halo Waypoint (ссылка).





Карта Blood Gulch впервые появилась в мультиплеере Halo: Combat Evolved, а после ее можно было увидеть и в других играх серии. Под названием Coagulation карта фигурировала в Halo 2.