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В МИД России оценили политику НАТО фразой «не может жить без врага»

В МИД России оценили политику НАТО фразой «не может жить без врага»Замглавы МИД РФ Грушко: НАТО является организацией, которая не может жить без врага

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко оценил политику НАТО фразой «не может жить без врага». По его словам, Североатлантический альянс является политическим блоком, которому жизненно необходимо создавать образ противника, передает РИА Новости.

«НАТО — такая организация, которая не может жить без врага. Без врага она умрет. Самое главное — создавать образ противника, придвигаясь к границам этого потенциального противника», — подчеркнул дипломат.

Замглавы МИД России добавил, что Североатлантический альянс объявил зоной своих интересов Азию и отодвинул границы обороны до Китая.

Ранее Грушко оценил идею о вступлении Украины в состав Североатлантического альянса. Он указал, что в настоящее время подобный шаг является иррациональным, а также угрожает безопасности, и думать об этом в текущей ситуации может «только безумец».

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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