. В Москве с начала 2022 года построили 12 медицинских объектов

Вадим Карасев

С начала нынешнего года в столице завершилось возведение 12 медицинских объектов, включая и девять поликлиник, заявил московский градоначальник Сергей Собянин.

В поселении Сосенское в ТиНАО начала работать детско-взрослая поликлиника с женской консультацией. В Кунцево, Войковском и Савеловском районах открылись детские поликлиники. В Южном Медведково и ЖК "Рассказово" в ТиНАО завершено строительство поликлиник. В Бескудниковском и Алексеевском районах достроены дополнительные корпуса уже работающих медучреждений, на территории многопрофильного медцентра на ул. 2-я Кабельная сдана поликлиника.

Строительство объектов здравоохранения в Москве в 2022 году

В течение десяти месяцев нынешнего года в Москве было введено объектов здравоохранения больше, чем в тот же период 2021-го.

"Строительство в сфере здравоохранения не снижает обороты. До конца года сдадим еще 11 объектов, включая три поликлиники в разных районах города и детский корпус больницы в Коммунарке".

Сейчас детская поликлиника на ул. Лебедянская готова на 70%. Этот объект строится по новому московскому стандарту оснащения. В поликлинике будет более 700 единиц современного оборудования.

Кстати, за девять месяцев текущего года московские производители медицинской мебели выпустили продукцию на 703 миллиона рублей. Показатель в 2,3 раза превышает сумму за аналогичный период 2021 года.