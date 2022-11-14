. В новом геймплее Atomic Heart показали врагов игры — различные модели роботов
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В новом геймплее Atomic Heart показали врагов игры — различные модели роботов

В новом геймплее Atomic Heart показали врагов игры — различные модели роботов


Портал IGN продолжает публиковать эксклюзивные материалы по Atomic Heart — ожидаемому шутеру с элементами ролевой игры. Сегодня опубликовали новое видео, в котором уделили внимание врагам главного героя — роботам. В видео можно видеть 4 модели роботов, которые будут в игре — это лишь малая часть из общего разнообразия врагов.


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Релиз игры Atomic Heart состоится на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC уже 21 февраля 2023 года. Сразу после релиза игра станет частью подписки Game Pass.

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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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