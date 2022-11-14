. В СК ведут проверки по фактам жестокого обращения ВСУ с российскими военнопленными

После обмена военнопленными с украинской стороной ряд российских солдат рассказали правоохранителям об издевательствах со стороны ВСУ, в Следственном комитете (СК) ведутся проверки по фактам правонарушений. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, один из военнослужащих заявил, что был взят в плен превосходящими силами украинских вооруженных формирований. Их члены связали ему руки и ноги, а также надели на голову мешок, который затем не снимали несколько дней.

Все это время его избивали, пытаясь получить информацию о российских подразделениях в зоне конфликта, после чего, не удовлетворившись результатом допроса, бросили его на дно окопа, засыпав землей.

О схожих фактах применения насилия к пленным следователям рассказывают и другие российские солдаты, которые проходят лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях. «Все они содержат примеры того, как представители Украины нарушают требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными, запрещающие жестокое обращение, пытки и истязания», — подчеркивается в сообщении СК.





Между тем, как передавала «Парламентская газета», уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пообщалась в режиме видеоконференции с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом, обсудив с ним ряд правозащитных тем.

Ранее один из пленных украинских военных, находящийся в Луганской народной республике, рассказал, что Киев скрывает информацию о действительных потерях ВСУ. По его словам, руководство Украины делает это, чтобы не выплачивать компенсации их семьям.