. В США указали на подорвавший дух украинцев указ Зеленского

Вадим Карасев

FP: указ Зеленского об ограничении передвижения для мужчин подорвал боевой дух украинцев

Введенный в конце февраля указ президента Украины Владимира Зеленского об ограничении передвижения для мужчин, подрывает боевой настрой украинцев. Такое мнение выразил обозреватель американского журнала Foreign Policy (FP) Чарли Карпентер (Charli Carpenter).

Журналист отметил, что запрет на перемещение мужчин до сих пор остается в силе и распространяется на миллионы мужчин. Кроме того, результаты опросов общественного мнения показали, что большинство респондентов не поддерживают запрет в его нынешнем виде, подчеркивает Карпентер. В частности, решение Зеленского поддержало 44,7 процента опрошенных.

Обозреватель FP также указал на ситуацию с безработицей в стране, уровень которой составляет 34 процента. По его мнению, указ украинского лидера лишь усугубляет ситуацию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал электронную петицию с просьбой отменить запрет на выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет из страны, которую поддержали более 27 тысяч граждан. Он ответил отказом на озвученное требование, пояснив, что ограничения будут сняты лишь после того, как на Украине отменят военное положение.

