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Валерия Меладзе нельзя простить, считает депутат

Валерия Меладзе нельзя простить, считает депутат
Худяков высказался о певце Валерии Меладзе. Политик Роман Худяков ответил в своих соцсетях тем россиянам, которые посоветовали простить Валерия Меладзе за его ранние высказывания. Дескать певец все понял и вернулся домой, теперь выступает для россиян.
Худяков категорически не согласен с этим мнением, считая, что даже вернувшись в страну, Меладзе продолжает быть против и выступает он «не для тех». Прощать его категорически нельзя, уверен политик. «Я замечательно отношусь к грузинам, к украинцам, ко всем национальностям. Но давайте не будем придумывать историю, врать. И унижать российскую публику. Прежде чем петь здесь во всю глотку, включая «Новогодний огонек», куда он тоже нацелился, — не только на корпоративы и клубы, пусть скажет: «Был неправ. Мне Россия дала все. И я буду с ней до конца!» — написал в соцсетях Худяков.
# Шоу-бизнес Меладзе Валерий
По материалам: z-aya

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