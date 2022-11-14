. Власти Польши национализировали российские активы в газопроводе "Ямал—Европа"

Вадим Карасев

Польша изъяла долю российской корпорации "Газпром" в компании-операторе польской части газопровода "Ямал — Европа" EuRoPol Gaz. Об этом пишет местная газета Parkiet.



До сегодняшнего дня уставной капитал EuRoPol Gaz был разделен на польскую и российскую доли: 51,18% акций прямо и косвенно владел польский энергетический концерн PGNiG, 48,82% акций принадлежали "Газпрому".



"Министр развития и технологий Вальдемар Буда по представлению Агентства внутренней безопасности принял решение об изъятии доли ПАО "Газпром" в компании EuRoPol Gaz", — сообщается в релизе ведомства.



До весны 2022 года трубопровод "Ямал — Европа" был одним из важнейших маршрутов поставки трубопроводного газа на европейский рынок. Мощность магистрали составляет порядка 33 млрд кубометров газа в год. Экспорт по газопроводу шел через Белоруссию и Польшу в Германию.

Схема трубопровода "Ямал–Европа"

Весной правительство России опубликовало список европейских компаний, в отношении которых вводятся российские контрсанкции. В их число попала и польская EuRoPol Gaz, владеющая участком газопровода "Ямал - Европа", по которому российский газ транспортируется в Германию.

В конце лета немецкие власти учредили холдинговую компанию, которая предназначена специально для проведения национализации бывшей дочерней структуры "Газпрома" - Gazprom Germania. Фирма сменила название на Securing Energy for Europe (SEFE) GmbH, а 14 ноября правительство ФРГ сообщило о приобретении 100% акций SEFE. Это решение в Берлине объяснили чрезмерной коммерческой задолженностью предприятия, которая могла угрожать энергобезопасности страны.