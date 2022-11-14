. Володин провел совещание по подготовке декабрьского заседания Парламентской ассамблеи ОДКБ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел совещание по подготовке пленарного заседания Парламентской Ассамблеи ОДКБ, в повестку мероприятия планируют включить вопросы о мерах по недопустимости разработки биологического оружия и о гармонизации законодательства в сфере борьбы с терроризмом на объектах топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Пленарное заседание ПА ОДКБ состоится в Москве 5 декабря. Перед его началом соберется Совет ПА ОДКБ. На полях Парламентской Ассамблеи запланировано проведение ряда двухсторонних встреч Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина с главами делегаций.

В ходе пленарного заседания парламентарии планируют обсудить актуальные для обеспечения коллективной безопасности стран-участниц вопросы, указано в сообщении. Помимо пунктов о мерах по недопустимости разработки биологического оружия и о гармонизации законодательства в сфере борьбы с терроризмом на объектах топливно-энергетического комплекса, в повестку мероприятия планируют включить вопрос о защите электоральных процессов и суверенитета в государствах — членах ОДКБ.

ПА ОДКБ была учреждена постановлением председателей парламентов государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ) — членов ОДКБ от 16 ноября 2006 года. В состав ПА ОДКБ входят парламентарии всех шести государств — членов ОДКБ: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана.