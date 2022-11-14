. Володин провел совещание по подготовке декабрьского заседания Парламентской ассамблеи ОДКБ
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Володин провел совещание по подготовке декабрьского заседания Парламентской ассамблеи ОДКБ

Володин провел совещание по подготовке декабрьского заседания Парламентской ассамблеи ОДКБ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел совещание по подготовке пленарного заседания Парламентской Ассамблеи ОДКБ, в повестку мероприятия планируют включить вопросы о мерах по недопустимости разработки биологического оружия и о гармонизации законодательства в сфере борьбы с терроризмом на объектах топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Пленарное заседание ПА ОДКБ состоится в Москве 5 декабря. Перед его началом соберется Совет ПА ОДКБ. На полях Парламентской Ассамблеи запланировано проведение ряда двухсторонних встреч Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина с главами делегаций.

В ходе пленарного заседания парламентарии планируют обсудить актуальные для обеспечения коллективной безопасности стран-участниц вопросы, указано в сообщении. Помимо пунктов о мерах по недопустимости разработки биологического оружия и о гармонизации законодательства в сфере борьбы с терроризмом на объектах топливно-энергетического комплекса, в повестку мероприятия планируют включить вопрос о защите электоральных процессов и суверенитета в государствах — членах ОДКБ.

ПА ОДКБ была учреждена постановлением председателей парламентов государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ) — членов ОДКБ от 16 ноября 2006 года. В состав ПА ОДКБ входят парламентарии всех шести государств — членов ОДКБ: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана.

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По материалам: pnp.ru

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