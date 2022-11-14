. Восточный гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года

Вадим Карасев

Вот и началась очередная новая неделя. Эксперты в области Восточных гороскопов дали свой прогноз для людей, которые были рождены в год одного из двенадцати животных-талисманов. Следуйте простым рекомендациям, чтобы реже попадать в трудные ситуации.

Неделя отметится определенной неоднозначностью, что не противоречит астрологическому гороскопу. С другой стороны, для людей каждого из Знаков этот период может стать временем новых возможностей. Именно поэтому старайтесь не упускать важных деталей, о которых пойдет речь далее.

Крыса (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 год рождения)

На этой неделе Крысам придется больше работать и в целом гораздо чаще заниматься различными делами. Если эти люди хотят успевать делать всё, что на них взвалено, придется раньше просыпаться, чтобы было больше времени на решение проблем. Чтобы просыпаться раньше и не уставать дольше, можно воспользоваться пятью важными советами. На радаре могут возникнуть новые неурядицы в любой из сфер, но если быть к ним готовыми, то никакого негатива и отрицательных последствий они не принесут. Крысам стоит быть чуточку спокойнее и рассудительнее.

Бык (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 год рождения)

Быкам для достижения успехов в любви и в делах с работой важно помнить о правилах визуализации. В период с 14 по 20 ноября рожденные в Знак этого могущественного животного-талисмана смогут достичь поставленных ранее целей. Единственное, что от них требуется — правильная расстановка приоритетов. Вселенная сейчас благоволит людям-одиночкам, но если Быки хотят достичь чего-то, работая в команде, то так тому и быть. Главное — не торопиться и не винить своих напарников во всех грехах. Так можно будет обойти стороной все трудности.

Тигр (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 год рождения)

Тигров ждут трудные времена, но только для тех, кто слишком сильно не любит перемены. Остальные смогут быстро адаптироваться ко всему происходящему. Пережить проблемы можно также при помощи пяти простых способов. Эксперты советуют рожденным в год этого сильного животного не паниковать и не бояться перемен. Неразбериха и хаос станут в какой-то степени платой за прошлые ошибки и за негативное отношение к миру. Вселенная как бы намекает на то, что Тиграм нужно стать позитивными и оптимистичными. Только так можно будет сохранить успех.

Кролик (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 год рождения)

Кролики могут в эти семь дней достаточно быстро потерять всю свою мощную энергию. Чтобы этого не случилось, нужно сначала заняться выполнением самых важных зада, а потом уже браться за что-то второстепенное. Чаще всего мы стремительно теряем энергию по пяти причинам. Кроликам стоит помнить о них, чтобы быть продуктивнее и сильнее эмоционально. Ближе к четвергу внутренние противоречия стихнут, а вместе с ними уйдет и усталость, апатия, уныние. В конце недели эти люди поймут, что для них действительно важно.

Дракон (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 год рождения)

Драконам сейчас точно нельзя совершать негативных поступков. Не стоит лгать, ругаться, критиковать других людей. Важно проанализировать свои цели и убедиться, что решения принимают именно они, а не кто-то за них. Самостоятельность — ключ к успеху. Также необходимо очистить свою энергетику от негатива. Так окружающие люди будут больше тянуться к Драконам. Несмотря на врожденную скромность, Драконы могут в этот период стать более раздражительными, требовательными к своим близким и неготовыми идти на компромиссы.

Змея (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 год рождения)

Единственный способ стать лучше и успешнее для Змей — это избавиться от вредоносных установок и суеверий. На этой неделе важно думать своей головой и не обращать внимание на то, что говорят окружающие. Конечно, среди всего потока слов могут быть важные и мудрые высказывания и советы, но у Змей сейчас попросту нет времени на анализ услышанного. Это может привести лишь к тому, что они потеряют зря время. Сейчас строго противопоказано тратить ресурсы и время на что-то бесполезное. У Змей есть возможность сделать свою жизнь лучше.

Лошадь (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 год рождения)

Рожденные в год Лошади станут более тревожными и нервными в эти семь дней. Чтобы минимизировать подобное влияние Вселенной, важно избавиться от девяти факторов, провоцирующих появление тревожности. Энергия мироздания на этой неделе заставит сердца Лошадей и их вторых половинок биться в унисон. Это замечательное время для свиданий, перевода отношений на новый уровень, а также для общения с близкими, родственниками, друзьями. Работать тоже станет чуточку проще, так что желательно не сидеть без дела.

Коза (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 год рождения)

Есть много причин, из-за которых человека преследуют неудачи. Козы в период с 14 по 20 ноября смогут понять, что это за причины, а также у них получится избавиться от всего того, что тянет их ко дну. Словом, это прекрасное время для того, чтобы попробовать поработать над собой и стать лучше. Также настало время для успешного использования на практике советов, полученных ранее от своих близких и друзей. Дела, на которые вы были возложены большие надежды, скорее всего, обретут силу. Рожденные в год Козы люди должны больше времени посвящать делам.

Обезьяна (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 год рождения)

Обезьян может посетить на этой неделе сильная усталость и апатия. Побороть такое состояние им поможет общение с приятными и оптимистичными людьми, а также шесть полезных способов, о которых эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали ранее. Проекты, на которые Обезьяны возлагают большие надежды, могут не выгореть. В таком случае не стоит расстраиваться, так как Вселенная даст этим людям новые возможности и новую мотивацию. В эти семь дней запустится программа новой жизни для рожденных в год этого животного.

Петух (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 год рождения)

Петухам, вероятно, придется много общаться с людьми, которые им не нравятся. После неприятного общения важно восстановить быстро силы и энергию. Ранее мы рассказывали, как это сделать. Интуиция для рожденных в год этого животного станет идеальным проводником, который поможет найти истину, отыскать ответы на интересующие вопросы, поставить новые задачи. Сейчас нужно настроиться на одну волну с силами Вселенной. Крайне негативными могут быть поступки, из-за которых будут страдать другие люди. Не стоит никому делать больно — даже врагам.

Собака (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 год рождения)

Собаки отличаются невероятной добротой и отзывчивостью, но в период с 14 по 20 число эти качества характера могут дать сбой. Собакам необходимо оставаться самими собой, ведь в противном случае их могут ожидать разочарования и проблемы. Также важно создать благоприятную атмосферу в доме, чтобы неурядицы в работе и делах не становились причиной затяжной апатии. Не нужно нести домой свои проблемы, ведь в таком случае домочадцы могут отвернуться от Собак и затаить на них обиду.

Свинья (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 год рождения)

Всем, кто был рожден в год Свиньи, важно помнить про вред телевизора для энергетики. На этой неделе лучше получать информацию только из проверенных источников, а еще лучше просто забыть про интернет и телевидение. Желательно хотя бы сейчас сфокусироваться просто на том, чтобы побыть рядом с семьей, пообщаться с друзьями. Если есть лишнее время, лучше посвятить его не безделью, а помочь кому-то с решением проблем. Это очистить карму людей данного Восточного Знака, а также укрепит дружбу или родственные связи.