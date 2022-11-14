. Вышел локализованный на русский трейлер Atomic Heart про лор и историю мира

Вадим Карасев





Ранее на этой неделе разработчики Atomic Heart на канале IGN опубликовали новый трейлер своей игры, в котором рассказали про лор и историю игрового мира. Но видео вышло на английском языке, из-за чего многие игроки не посмотрели его, либо не до конца поняли информацию, которую хотели донести авторы шутера.

Сегодня на официальном Youtube-канале игры Atomic Heart, где появляются локализованные трейлеры проекта, было опубликовано видео про лор и историю мира на русском языке.

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Напомним, что выходит Atomic Heart в следующем году — 21 февраля. Сразу после релиза игра будет доступна по подписке Game Pass на Xbox One, Xbox Series X | S и PC.