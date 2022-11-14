. WADA через суд потребовала дисквалификации Камилы Валиевой и аннулирования её результатов
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WADA через суд потребовала дисквалификации Камилы Валиевой и аннулирования её результатов

WADA через суд потребовала дисквалификации Камилы Валиевой и аннулирования её результатов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предъявило Спортивному арбитражному суду (CAS) требования по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, которую уличили в употреблении допинга.

WADA требует дисквалифицировать спортсменку на четыре года с момента вынесения решения и аннулировать все результаты фигуристки, начиная с 25 декабря 2021 года, а также лишить ее всех медалей и призовых. В их число попадают и награды Олимпиады-2022 в Пекине, в том числе командное золото сборной России, которое в результате дисквалификации фигуристки будет аннулировано.


Проба, предоставленная Валиевой 25 декабря 2021 года на чемпионате России по фигурному катанию, выявила наличие триметазидина, запрещенного вещества.

Ранее РУСАДА не собиралось публиковать дату слушаний, решение или другие детали по делу Валиевой. Сейчас расследование завершилось, дело должен рассмотреть дисциплинарный антидопинговый комитет (ДАК). Валиева, которой на момент сдачи положительной допинг-пробы было 15 лет, по правилам WADA является защищенным лицом. WADA призвало РУСАДА сделать публичным уместный объем информации по делу фигуристки. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал РУСАДА обнародовать результаты расследования.

CAS отмечает, что в настоящее время невозможно указать временные рамки для вынесения решения. Подчеркивается, что вердикт коллегии CAS будет окончательным и обязательным, за исключением права сторон подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии в течение 30 дней на очень ограниченных процедурных основаниях.

Перед этим WADA сочло решение CAS по Валиевой нарушением антидопингового кодекса.

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По материалам: uposters.ru

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