. За дезертирство и сдачу в плен предложили лишать приобретенного гражданства
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За дезертирство и сдачу в плен предложили лишать приобретенного гражданства

За дезертирство и сдачу в плен предложили лишать приобретенного гражданства

За дезертирство, сдачу в плен и неисполнение приказа предложили лишать приобретенного российского гражданства. Такую поправку к проекту закона о гражданстве предложили первый зампред Совфеда Андрей Яцкин, глава Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, председатель Комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев и  глава Комитета по международным делам Григорий Карасин. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Проектируемой поправкой предлагается дополнить перечень оснований для прекращения приобретенного российского гражданства. Так, список фигурирующих в качестве оснований преступлений предлагается добавить добровольную сдачу в плен, неисполнение приказа в период военного положения и дезертирство в период военного положения или мобилизации.

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По материалам: pnp.ru

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