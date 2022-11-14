. За дезертирство и сдачу в плен предложили лишать приобретенного гражданства

За дезертирство, сдачу в плен и неисполнение приказа предложили лишать приобретенного российского гражданства. Такую поправку к проекту закона о гражданстве предложили первый зампред Совфеда Андрей Яцкин, глава Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, председатель Комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев и глава Комитета по международным делам Григорий Карасин. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Проектируемой поправкой предлагается дополнить перечень оснований для прекращения приобретенного российского гражданства. Так, список фигурирующих в качестве оснований преступлений предлагается добавить добровольную сдачу в плен, неисполнение приказа в период военного положения и дезертирство в период военного положения или мобилизации.