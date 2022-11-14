. Загаданное в праздник Акиндина и Пигасия, 15 ноября 2022 года, желание обязательно сбудется

Праздник Акиндина и Пигасия, отмечаемый 15 ноября 2022 года, имеет свои народные традиции, запреты и приметы. В этот день в православных церквях проводятся богослужения, посвященные святителям Акиндину, Пигасию, Аффонию, Анемподисту, Елпидифору. Праздник в народе называли Житницей, поскольку именно 15 ноября люди молились о сохранении зерна.

Традиции праздника

В этот день на Руси люди проявляли особую заботу о запасах зерна, проводили разные ритуалы. Они старались задобрить духа, который обитал в овине и оберегал хлеб.

Этот дух был заимствован из славянского верования, и ранее православные крестьяне с особым уважением относились к нему. Это подтверждают летописи. Овиннику на праздник люди оставляли продукты, к примеру, кашу или испеченный хлеб с солью.





В случае, когда целостность зерен сохранялась, наши предки обязательно должны были поблагодарить овинника. Поскольку зерно являлось жизненно необходимым продуктом и хранилось именно в том месте, где обитал овинник, поэтому к духу относились с особым уважением.

На Руси к огню также относились с особым почтением, поскольку считалось, что он обладает божественным происхождением и возник от меча архангела. Ведь он разрешил изгнанному Адаму забрать огонь, от которого возникло все пламя на нашей планете.

Что можно и что нельзя делать в этот день





Считалось, что с этого дня световой день начинает стремительно убывать. Полевых работ уже не было, однако наступал период трудиться дома. Наши предки старались до заката попросить прощения у своих родных, друзей и знакомых. Разрешалось заниматься рукоделием.

Люди верили, что одежда, которая была куплена в этот день, прослужит долго.

Кроме этого, загаданное желание на праздник Акиндина и Пигасия обязательно сбудется в скором времени.

Что нельзя делать:

разговаривать с чужаком или недоброжелателем;

отправляться в путешествие;

ссориться, в особенности с родными людьми.

Лучше всего этот день провести со своими друзьями и родными.

Народные приметы праздника





Для праздника Акиндина и Пигасия характерно множество примет:

о наступлении морозов свидетельствуют редкие облака или чистый небосвод;

в случае, когда 15 ноября дорогу развезло, то холода наступят лишь в декабре;

стая галок, которые подлетели к дому, предвещает наступающий скоро снегопад;

если синица жмется к дому, то стоит ожидать зимы.

О похолодании в ближайшем времени также свидетельствуют крики снегирей.