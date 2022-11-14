Загаданное в праздник Акиндина и Пигасия, 15 ноября 2022 года, желание обязательно сбудется
Праздник Акиндина и Пигасия, отмечаемый 15 ноября 2022 года, имеет свои народные традиции, запреты и приметы. В этот день в православных церквях проводятся богослужения, посвященные святителям Акиндину, Пигасию, Аффонию, Анемподисту, Елпидифору. Праздник в народе называли Житницей, поскольку именно 15 ноября люди молились о сохранении зерна.
Традиции праздника
В этот день на Руси люди проявляли особую заботу о запасах зерна, проводили разные ритуалы. Они старались задобрить духа, который обитал в овине и оберегал хлеб.
Этот дух был заимствован из славянского верования, и ранее православные крестьяне с особым уважением относились к нему. Это подтверждают летописи. Овиннику на праздник люди оставляли продукты, к примеру, кашу или испеченный хлеб с солью.
В случае, когда целостность зерен сохранялась, наши предки обязательно должны были поблагодарить овинника. Поскольку зерно являлось жизненно необходимым продуктом и хранилось именно в том месте, где обитал овинник, поэтому к духу относились с особым уважением.
На Руси к огню также относились с особым почтением, поскольку считалось, что он обладает божественным происхождением и возник от меча архангела. Ведь он разрешил изгнанному Адаму забрать огонь, от которого возникло все пламя на нашей планете.
Что можно и что нельзя делать в этот день
Считалось, что с этого дня световой день начинает стремительно убывать. Полевых работ уже не было, однако наступал период трудиться дома. Наши предки старались до заката попросить прощения у своих родных, друзей и знакомых. Разрешалось заниматься рукоделием.
Люди верили, что одежда, которая была куплена в этот день, прослужит долго.
Кроме этого, загаданное желание на праздник Акиндина и Пигасия обязательно сбудется в скором времени.
Что нельзя делать:
- разговаривать с чужаком или недоброжелателем;
- отправляться в путешествие;
- ссориться, в особенности с родными людьми.
Лучше всего этот день провести со своими друзьями и родными.
Народные приметы праздника
Для праздника Акиндина и Пигасия характерно множество примет:
- о наступлении морозов свидетельствуют редкие облака или чистый небосвод;
- в случае, когда 15 ноября дорогу развезло, то холода наступят лишь в декабре;
- стая галок, которые подлетели к дому, предвещает наступающий скоро снегопад;
- если синица жмется к дому, то стоит ожидать зимы.
О похолодании в ближайшем времени также свидетельствуют крики снегирей.