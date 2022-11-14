. Запад столкнулся с дилеммой из-за отчаяния Украины
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Запад столкнулся с дилеммой из-за отчаяния Украины

Запад столкнулся с дилеммой из-за отчаяния Украины

Запад столкнулся с дилеммой из-за отчаяния УкраиныTelegraph: Запад опасается, что поставляемое Украине оружие может оказаться не в тех руках

Запад опасается, что поставляемое Украине современное вооружение может оказаться «не в тех руках». Такое мнение выразил обозреватель британской газеты Telegraph Кон Кафлин.

По его словам, опасения насчет того, куда может попасть предоставленное Украине оружие превратили задачу вооружения киевских сил в деликатный вопрос. «С одной стороны, Запад намеревается предоставить Украине средства для достижения победы, с другой стороны, он не хочет, чтобы это оружие в будущем использовали против его же военных или гражданских лиц», — пояснил он.

Как считает журналист, сегодня эта проблема оказалась особенно трудной из-за «растущего отчаяния украинских лидеров».

Ранее стало известно, что власти Южной Кореи нашли способ обойти взятые на себя обязательства не поставлять Украине смертоносные вооружения. Страна собирается продать США артиллерийские снаряды, которые Вашингтон впоследствии направит Киеву.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Пригожин прокомментировал видео казни сбежавшего на сторону Украины бойца ЧВК "Вагнер"
Пригожин прокомментировал видео казни сбежавшего на сторону Украины
Запад столкнулся с дилеммой из-за отчаяния Украины
Запад столкнулся с дилеммой из-за отчаяния Украины
В Госдуме предложили демобилизовать преподавателей вузов из ЛНР и ДНР
В Госдуме предложили демобилизовать преподавателей вузов из ЛНР и ДНР
Гипнотезер
Гипнотезер
Российские авиакомпании получат меньше Superjet 100
Российские авиакомпании получат меньше Superjet 100
Восточный гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года
Восточный гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года
Вильфанд раскрыл сроки наступления зимы в Москве
Вильфанд раскрыл сроки наступления зимы в Москве
Барзиков желает, чтобы Марго Куксенко играла по его правилам и даже опустился до угроз
Барзиков желает, чтобы Марго Куксенко играла по его правилам и даже
США предсказали отказ от помощи Украине при угрозе ядерной войны с Россией
США предсказали отказ от помощи Украине при угрозе ядерной войны с
Когда тебе в прямом смысле "вдалбливают", что спорт - это хорошо
Когда тебе в прямом смысле "вдалбливают", что спорт - это
Астрологи рассказали, что ждать от 2023 года знакам зодиака и по году рождения
Астрологи рассказали, что ждать от 2023 года знакам зодиака и по году
Digital Foundry: тест обновления Cyberpunk 2077 с FSR 2.1 на Xbox Series X | S
Digital Foundry: тест обновления Cyberpunk 2077 с FSR 2.1 на Xbox

Топ на сегодня

Максим Галкин мотается по миру с протянутой рукой
Максим Галкин мотается по миру с протянутой рукой
Лера Кудрявцева похвасталась, что записала 4-летнюю дочку в библиотеку
Лера Кудрявцева похвасталась, что записала 4-летнюю дочку в библиотеку
США разрешили Индии не следовать "потолку цен" на российскую нефть, но с одним условием
США разрешили Индии не следовать "потолку цен" на
В Китае назвали лоббиста конфликта на Украине
В Китае назвали лоббиста конфликта на Украине
Рождественский пост 2022-2023: правила, календарь питания по дням, молитвы
Рождественский пост 2022-2023: правила, календарь питания по дням,

Еще по теме

Обещали, но не дали: почему США не будут поставлять Украине летальное оружие
Макмастер: Америка должна противостоять «дестабилизирующему поведению России»
Израиль отказался поставлять Украине оружие
Западные СМИ рассказали, где Украина будет хранить летальное оружие из США