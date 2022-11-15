. 15 ироничных иллюстраций, от художницы, которая доказывает, что наша жизнь — сплошь сюжеты для комиксов
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15 ироничных иллюстраций, от художницы, которая доказывает, что наша жизнь — сплошь сюжеты для комиксов

15 ироничных иллюстраций, от художницы, которая доказывает, что наша жизнь — сплошь сюжеты для комиксов

«Смех — лучшее лекарство от чугунной крышечки бытия. А наша жизнь — сплошь сюжеты для комиксов», — звучит круто, не правда ли? Так написала в шапке своего профиля. Художница с ником rapapazzi. Её зовут Маша, и свои рисунки она называет комиксотерапией. Предлагаем вместе с ней улыбнуться над бытовыми ситуациями, над которыми Маша иронизирует в своих комиксах.

Всё наоборот

rapapazzi

Совы и жаворонки это так пресно! То ли дело консистенция

rapapazzi

Как сказал бы Станиславский: «Не верю!»

rapapazzi

Фантастическая четвёрка в одном


rapapazzi

Ох уж эти поделки

rapapazzi

Кофейные истории

rapapazzi

Ванну с наполнителями не желаете ли?

rapapazzi


Эта ужасная тишина

rapapazzi

А чем эта тишина чаще бывает вызвана? Разукрашенные стены, сорванные обои, разбросанное, разлитое, разбитое что-нибудь?
Что в этот момент чувствуете? У меня холодок пробегает по спине.
А когда подходишь к комнате и слышишь «давай маме не скажем», то ваще))


Тонкий юмор про стоимость лечения зубов

rapapazzi

Коварство

rapapazzi

Когда дети слишком разные

rapapazzi

Тяжесть материнства

rapapazzi

С папой весело. Папа может как на карусели покатать, покрутить, подбрасывать. Папа сильный.
А потом дети нападают на маму, забывая, что они вообще-то уже вполне себе кабанчики, а мама это вам не папа!


Вампиры детского сада

rapapazzi

Жена-блогер — горе в семье

rapapazzi

Спи, пока ребёнок спит

rapapazzi

А здесь вы можете найти ещё одну подборку остроумных комиксов от художницы, которая ко всему в жизни относится с иронией.

# Интересное
По материалам: twizz

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