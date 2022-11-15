. 15 ироничных иллюстраций, от художницы, которая доказывает, что наша жизнь — сплошь сюжеты для комиксов

«Смех — лучшее лекарство от чугунной крышечки бытия. А наша жизнь — сплошь сюжеты для комиксов», — звучит круто, не правда ли? Так написала в шапке своего профиля. Художница с ником rapapazzi. Её зовут Маша, и свои рисунки она называет комиксотерапией. Предлагаем вместе с ней улыбнуться над бытовыми ситуациями, над которыми Маша иронизирует в своих комиксах.

Всё наоборот

Совы и жаворонки это так пресно! То ли дело консистенция

Как сказал бы Станиславский: «Не верю!»

Фантастическая четвёрка в одном

Ох уж эти поделки

Кофейные истории

Ванну с наполнителями не желаете ли?



Эта ужасная тишина

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А чем эта тишина чаще бывает вызвана? Разукрашенные стены, сорванные обои, разбросанное, разлитое, разбитое что-нибудь?

Что в этот момент чувствуете? У меня холодок пробегает по спине.

А когда подходишь к комнате и слышишь «давай маме не скажем», то ваще))

Тонкий юмор про стоимость лечения зубов

Коварство

Когда дети слишком разные

Тяжесть материнства

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С папой весело. Папа может как на карусели покатать, покрутить, подбрасывать. Папа сильный.

А потом дети нападают на маму, забывая, что они вообще-то уже вполне себе кабанчики, а мама это вам не папа!

Вампиры детского сада

Жена-блогер — горе в семье

Спи, пока ребёнок спит

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А здесь вы можете найти ещё одну подборку остроумных комиксов от художницы, которая ко всему в жизни относится с иронией.