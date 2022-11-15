15 ироничных иллюстраций, от художницы, которая доказывает, что наша жизнь — сплошь сюжеты для комиксов
«Смех — лучшее лекарство от чугунной крышечки бытия. А наша жизнь — сплошь сюжеты для комиксов», — звучит круто, не правда ли? Так написала в шапке своего профиля. Художница с ником rapapazzi. Её зовут Маша, и свои рисунки она называет комиксотерапией. Предлагаем вместе с ней улыбнуться над бытовыми ситуациями, над которыми Маша иронизирует в своих комиксах.
Всё наоборот
Совы и жаворонки это так пресно! То ли дело консистенция
Как сказал бы Станиславский: «Не верю!»
Фантастическая четвёрка в одном
Ох уж эти поделки
Кофейные истории
Ванну с наполнителями не желаете ли?
Эта ужасная тишина
А чем эта тишина чаще бывает вызвана? Разукрашенные стены, сорванные обои, разбросанное, разлитое, разбитое что-нибудь?
Что в этот момент чувствуете? У меня холодок пробегает по спине.
А когда подходишь к комнате и слышишь «давай маме не скажем», то ваще))
Тонкий юмор про стоимость лечения зубов
Коварство
Когда дети слишком разные
Тяжесть материнства
С папой весело. Папа может как на карусели покатать, покрутить, подбрасывать. Папа сильный.
А потом дети нападают на маму, забывая, что они вообще-то уже вполне себе кабанчики, а мама это вам не папа!
Вампиры детского сада
Жена-блогер — горе в семье
Спи, пока ребёнок спит
А здесь вы можете найти ещё одну подборку остроумных комиксов от художницы, которая ко всему в жизни относится с иронией.