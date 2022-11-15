. 15 колец с таким странным и необычным дизайном, что руки с ними точно не останутся без внимания

Кто-то считает, что украшения должны быть изящными и сияющими. Есть и те, для кого подобные изделия — способ проявить себя и выделиться из толпы. И здесь уже речь идёт не об изяществе, а о безудержном креативе, который выходи за все мыслимые и немыслимые рамки. Мы собрали для вас фотографии необычных колец. Руки их владельцев точно не остались без внимания окружающих!

Кольцо с брекетами

Кольца-часы

Носатое кольцо

Обручальное кольцо-капкан

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А что, очень даже символично!

Макарошки с сыром

Кольцо-свеча

Набор колец: кошка и лоток

Обручальное кольцо

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Автор пишет, что это кольцо — любимое из тех обручальных, что он сделал:

18-каратное розовое золото, зуб жениха в ореоле из гранатов и чёрных сапфиров и два скрытых бриллианта цвета «соль с перцем».

Подержите моё пиво

Арахнофобы, извините

Кольца из кукольных лиц

Кольцо-мундштук в виде руки скелета

Зубная пчёлка

Ужин на День благодарения

У моего друга есть кольцо с настоящим использованным стеклянным глазом

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А здесь вы можете найти подборку креативной дизайнерской обуви.