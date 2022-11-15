. 15 находчивых «вандалов», которые решили немного покреативить с окружающими предметами, и у них это вышло

Все привыкли к тому, что вандализм — это плохо. Но сегодня мы решили вам показать другую его сторону. Ведь вандалы могут быть очень креативными людьми, которые из любой ямки или трещины на стене сделают мини арт-объект. Возможно, нам даже стоит поучиться у некоторых из них находить источник вдохновения буквально во всём. А если вы не верите, что вандализм может не только портить всё вокруг, но и неплохо веселить, тогда советуем посмотреть этот пост. Герои нашей подборки точно не пожалели фантазии, чтобы всем поднять настроение своим творчеством!

Балеринки, чья пачка выглядит чуточку иначе, чем обычно

Мало того, что вытянуть меч короля Артура из камня — задача и так едва ли посильная, так его ещё и снегом припорошило…

Тебе чего?

Удивлённая овечка

Осторожно! Нападение пиратов на парковке никто не отменял

Гарри Поттер — мальчик, который заблудился где-то на шоссе

Коржик

Звезда рок-н-ролла

Злюка

Произошла некая мутация: тасманийский дьявол превратился в тасманийского дракона

Всем расступиться, летит Санта!

Слегка разрушенная стена пригородного железнодорожного вокзала в Маргит-Хид, Будапешт

ProdakiStranger1982littlebutmeanewenmaxPossumnessPrince_Oberyns_HeadimgurScaredGuy69Certain_Avocado_1550cantaloupelionCYBERSsonkwzrz

Здорово, когда люди не отчаиваются из-за того, что время не щадит никого и ничто. Наоборот они ищут способы, как можно повернуть это в свою пользу. Как тут со старой стеной вокзала. Одна гениальная идея позволила так обыграть невзрачный кусок здания, что теперь смотреть на эту стену стало одним удовольствием.

«Не смог пройти мимо, когда увидел трубу»

Светофор с изюминкой

v13ragnarok7JimFancyPants

А изюминка эта в следующем: когда на светофоре загорается зелёный свет, то он превращается в мем, где Гомер Симпсон прячется в куст. Вот таким образом какой-то креативщик перенёс шутку из интернета прямо в жизнь да ещё и со спецэффектами.

Дружелюбный пешеходный знак, на котором дети теперь бегут по зелёной лужайке

yepin