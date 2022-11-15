. 18 монокомиксов про саркастичного и умного котика, который понял эту жизнь и вам тоже объяснит

Согласитесь, иногда коты выглядят так, словно они знают об этой жизни гораздо больше, чем те двуногие, которые считают себя их хозяевами. Поэтому умудрённые опытом кошки могут смотреть на этих глупцов немного свысока.

Художник Олег Тищенков создаёт монокомиксы про котика, каждая цитата которого заставляет задуматься. Смотрите сами!

Совет от котика

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И тогда всё наконец-то встанет на свои места!

А у вас крылья или лапки?

Про доверие

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Не забывайте поливать свои фикусы.

Про жизненную несправедливость

А посомневаться?

Обидно, однако

А вам такое знакомо?

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Перефразируя мысль из истории о том, что внутри нас живут два воюющих волка: побеждает тот котик, которого ты кормишь. Так что кормите правильных котиков внутри себя!

Как тяжело порой бывает признавать ошибки

Растёте духовно?

Непоняточки

О правильности

Быть правым или счастливым?

Лучшее — враг хорошего

Про здравый смысл

Поэтично звучит

Концентрируйтесь на хорошем!

Про мечты

Кого выберете?

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А здесь вы можете найти комиксы про то, как выглядит жизнь с котами без прикрас.