. 18 монокомиксов про саркастичного и умного котика, который понял эту жизнь и вам тоже объяснит
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18 монокомиксов про саркастичного и умного котика, который понял эту жизнь и вам тоже объяснит

18 монокомиксов про саркастичного и умного котика, который понял эту жизнь и вам тоже объяснит

Согласитесь, иногда коты выглядят так, словно они знают об этой жизни гораздо больше, чем те двуногие, которые считают себя их хозяевами. Поэтому умудрённые опытом кошки могут смотреть на этих глупцов немного свысока.

Художник Олег Тищенков создаёт монокомиксы про котика, каждая цитата которого заставляет задуматься. Смотрите сами!

Совет от котика

olegti_cat

И тогда всё наконец-то встанет на свои места!

А у вас крылья или лапки?

olegti_cat

Про доверие

olegti_cat

Не забывайте поливать свои фикусы.

Про жизненную несправедливость

olegti_cat

А посомневаться?

olegti_cat

Обидно, однако

olegti_cat

А вам такое знакомо?

olegti_cat

Перефразируя мысль из истории о том, что внутри нас живут два воюющих волка: побеждает тот котик, которого ты кормишь. Так что кормите правильных котиков внутри себя!

Как тяжело порой бывает признавать ошибки

olegti_cat

Растёте духовно?

olegti_cat

Непоняточки

olegti_cat

О правильности

olegti_cat

Быть правым или счастливым?

olegti_cat

Лучшее — враг хорошего

olegti_cat

Про здравый смысл

olegti_cat

Поэтично звучит

olegti_cat

Концентрируйтесь на хорошем!

olegti_cat

Про мечты

olegti_cat

Кого выберете?

olegti_cat

А здесь вы можете найти комиксы про то, как выглядит жизнь с котами без прикрас.

# Интересное
По материалам: twizz

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