. 4 вида энергетически опасных отношений: как уберечь себя от проблем и найти свое счастье

Вадим Карасев

Любовь — это не всегда искренние чувства и равенство. Довольно часто отношения развиваются по негативному сценарию. Нередко люди не могут понять, что их любовь токсична и отнимает у них массу сил и энергии впустую.

В большинстве случаев отношения являются деструктивными, когда как минимум один из людей является энергетически опасным. Обеспечить себе защиту от всех, описанных видов разрушительных отношений вам поможет умение распознавать токсичных людей заранее.

Отношения типа «спасатель и жертва»

Гораздо хуже. Если вы находитесь в роли спасателя. Вторая половинка постоянно попадает в передряги из-за своих вредных привычек или ужасного характера, а вы её спасаете, пытаясь исправить изъяны человека и дать ему возможность чувствовать себя счастливым.

Это очень опасная ситуация. Даже если человек ведет себя подобным образом ненамеренно, постоянно встречая на пути трудности, это его проблемы, а не ваши. В любви важно порой идти на жертвы и помогать второй половинке избавляться от проблем, но ключевое слово тут — «порой». Если человек настолько инфантилен, глуп или беспечен, что не может сам о себе позаботиться хотя бы в половине случаев, он точно не стоит того, чтобы тратить на него свое время и силы. Это, пожалуй, самый опасный тип токсичных отношений из всех.

Отношения типа «отец-ребенок» или «мать-ребенок»

Этот тип отношений тоже крайне негативен, потому что оба человека не могут в таком случае раскрыться на сто процентов. Тот, кто является «родителем», постоянно опекает вторую половинку и не получает от нее ровным счетом ничего.

Тот, кто является «ребенком» в отношениях, не развивается и постоянно находится в тени близкого человека. Он порой получает очень много различных благ в виде денег и заботы, но он не развивается. Самодостаточный человек, который хочет сам идти вперед по жизни и ни от кого не зависеть, никогда не смирится с такой ролью. Если вы иди ваша вторая половинка целиком и полностью зависимы от вас, это плохая новость, ведь ваши отношения выстроены энергетически неверно.

Также бывает и противоположный случай, когда человек является сильным и мудрым, но вынужден выполнять роль родителя, поскольку вторая половинка крайне безответственна и вечно ищет отговорки всем своим ошибкам. Если кто-то заранее выбирает роль жертвы и беспомощного мальчика или девочки, бегите прочь от такой любви.

Отношения с провокациями и чрезмерной эмоциональностью

Есть люди, которые не могут жить без драмы — им нужно ругаться, выяснять отношения, искать поводы для ссор. Если оба человека являются таковыми, то такие отношения очень быстро закончатся. Если же один человек провоцирует, а другой поддается на провокации, то такие отношения уже могут прожить годы или даже десятки лет.

Это типичный случай энергетического вампиризма. Одному нужно заряжаться энергией ссор и конфликтов, а другой отвечает на эту нужду, даря необходимую энергию. Если вы чувствуете, что вашей половинке нужна драма, а вам спокойствие, нужно расставаться, поскольку вы отдадите полностью всего себя, но не получите ничего взамен.

Конкурирующие отношения

Еще один крайне затратный вид отношений — это когда оба человека или кто-то один заинтересованы в том, чтобы занять позицию лидера в любви. Когда оба борются за трон, это очень сильно изматывает. В целом любовь не должна быть соревнованием. Любовные отношения максимально гармоничны, когда оба человека дополняют друг друга и выполняют роль лидера или помощника попеременно — в зависимости от текущей ситуации.

Если кто-то один хочет быть сильнее второго, то тому, кто не хочет быть лидером, придется быть подчиненным. Это может очень сильно ударить по самооценке. Будьте осторожнее с тем, кто хочет вас подмять под себя, ведь так вы лишитесь уверенности в себе.