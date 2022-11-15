. Актер Дмитрий Харатьян рассказал, что его дочь страдает от русофобии в Швеции
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Актер Дмитрий Харатьян рассказал, что его дочь страдает от русофобии в Швеции

Актер Дмитрий Харатьян рассказал, что его дочь страдает от русофобии в Швеции

Актёр Дмитрий Харатьян в эфире программы Бориса Корчевникова "Жизнь и судьба" рассказал, как его старшей дочери Александре тяжело живется в Швеции из-за русофобии.

Беседуя с телеведущим, артист признался, что его старшая дочь чувствует давление в Швеции в связи с её происхождением. Так, после февраля 2022 года к выходцам из России в странах Евросоюза значительно ухудшилось отношение. По словам Харатьяна, в регионе якобы "существует ярко выраженная русофобия".


"Очень сложно там сейчас жить, во-первых, с такой фамилией — у нее моя. Конечно, всем русским сложно жить там. Ведь есть определенное отношение. Существует ярко выраженная русофобия. Но она держит, как понимаю, некий нейтралитет. Потому что ей там надо жить. Она уже гражданка Евросоюза", — поделился Харатьян.

Актёр добавил, что его 24-летний сын Иван в юности жил на Мальте и в Лондоне, однако сейчас он находится в России и учится во ВГИКе на режиссёра.

Ранее Федерация фигурного катания Швеции вынудила организаторов отменить мастер-класс российской спортсменки Александры Трусовой в столице королевства. Выступление россиянки функционеры назвали "противоречащим ценностям ассоциации и наносящим серьезный ущерб шведскому фигурному катанию".

Черногорский тренер Миодраг Божович также раскритиковал отношение к русским в Европе. Специалист усомнился в искренности европейской демократии, отметив, что недопуск российских спортсменов на международные соревнования кажется ему постыдным. Тренер добавил, что даже к жителям Германии, развязавшей в XX веке Вторую мировую войну, отношение было мягче и снисходительнее.

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По материалам: uposters.ru

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