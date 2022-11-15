Актер Дмитрий Харатьян рассказал, что его дочь страдает от русофобии в Швеции
Актёр Дмитрий Харатьян в эфире программы Бориса Корчевникова "Жизнь и судьба" рассказал, как его старшей дочери Александре тяжело живется в Швеции из-за русофобии.
Беседуя с телеведущим, артист признался, что его старшая дочь чувствует давление в Швеции в связи с её происхождением. Так, после февраля 2022 года к выходцам из России в странах Евросоюза значительно ухудшилось отношение. По словам Харатьяна, в регионе якобы "существует ярко выраженная русофобия".
Актёр добавил, что его 24-летний сын Иван в юности жил на Мальте и в Лондоне, однако сейчас он находится в России и учится во ВГИКе на режиссёра.
Ранее Федерация фигурного катания Швеции вынудила организаторов отменить мастер-класс российской спортсменки Александры Трусовой в столице королевства. Выступление россиянки функционеры назвали "противоречащим ценностям ассоциации и наносящим серьезный ущерб шведскому фигурному катанию".
Черногорский тренер Миодраг Божович также раскритиковал отношение к русским в Европе. Специалист усомнился в искренности европейской демократии, отметив, что недопуск российских спортсменов на международные соревнования кажется ему постыдным. Тренер добавил, что даже к жителям Германии, развязавшей в XX веке Вторую мировую войну, отношение было мягче и снисходительнее.