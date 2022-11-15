. Алиса Вокс рассказала об экстремальном браке

Певица Алиса Вокс рассказала о личной жизни. Бывшая солистка группы «Ленинград» счастлива во втором браке, с Сергеем Свитавским. Алиса и ее возлюбленный сыграли свадьбу в июле. Исполнительница хита «Экспонат» ради избранника переехала из родного Санкт-Петербурга в Москву. Там же и прошло торжество. Затем Вокс с мужем отдохнула в Венеции. Алиса рассказала, как начался ее роман с Сергеем. Оказалось, что ради него поп-дива буквально сбежала в столицу. При этом она плохо знала Свитавского. «Ровно два года назад я покидала самые нужные вещи в чемодан и поехала в Москву к практически незнакомому человеку. До этого я видела его всего три раза в жизни, и с тех пор мы не расставались! Этим летом мы стали мужем и женой!» — пояснила Алиса.Она заверила, что в ее союзе обходится без конфликтов. Вокс довольна своим браком и считает, что они с супругом прекрасно сочетаются. «С уверенностью могу сказать, что мой муж - лучший человек в мире! Счастье, конечно, любит тишину, но если вам скажут, что все пары ругаются, и идеальных отношений не существует — не верьте», — отметила певица. Поп-звезда объяснила, почему не показывает Сергея. По ее словам, мужчина не готов к публичности. Кроме того, Вокс считает внешность мужа «ценным инфоповодом», который ей не хочется продавать задешево. Однако певица уже сняла Свитавского в клипе. Видео готовится к выпуску. Что же касается секрета идеальных отношений, Алиса видит его в том, что оба уже состоялись как личности. «Мы не пытаемся использовать друг друга и отношения для решения внутренних проблем, мы смотрим в одну сторону, и поддерживаем все начинания друг друга. Никто ни от кого не зависит ни финансово, ни бытово, ни морально. Два свободных человека, которые хотят жить и расти вместе», — добавила Вокс.