. Анастасия Волочкова рассказала о романе с известным голливудским актером
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Анастасия Волочкова рассказала о романе с известным голливудским актером

Анастасия Волочкова рассказала о романе с известным голливудским актером
Балерина Анастасия Волочкова откровенно рассказала об отношениях с Джимом Керри. Звезда балета прокомментировала новость о том, что голливудскому актеру Джиму Керри запретили въезд в Россию. Балерина подчеркнула, что находится в шоке от такой информации. Но и тут не забыла расхвалить себя.
«Это еще один показатель того, что вот такая я женщина, мужчины не могут меня забыть, они проявляют знаки внимания даже после не то что расставания, а после того, как общение прекращается», — напомнила Волочкова. Волочкова еще раз подчеркнула, что у нее действительно были романтические отношения со звездой «Маски». По словам артистки, они встречались несколько раз во время ее гастролей с Большим театром.
# Шоу-бизнес Волочкова Анастасия
По материалам: z-aya

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