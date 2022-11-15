. Анастасия Волочкова в бикини залезла в горячий чан

Балерина Анастасия Волочкова решила омолодиться, как в сказке «Конек горбунок». Звезда балета похвасталась своими роскошными формами. Анастасия Волочкова тренируется не покладая рук, каждый день, независимо от вчерашних событий, она словно пчелка-труженица идет в зал и совершенствует свое тело.Стоит отметить, что всегда видно после 40-ка, когда женщина работает над собой. И 46-летняя Анастасия Волочкова — тому подтверждение. Балерина запечатлелась для своего микроблога на краю банного чана в микрокупальнике. На фото был виден каждый сантиметр ее тела, в котором не было ни капли жира и целлюлита. Само совершенство! Нет сомнений, завистники знаменитости просто лопнули в этот момент от зависти!