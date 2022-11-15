. Анна Калашникова не может избавиться от недвижимости за рубежом
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Анна Калашникова не может избавиться от недвижимости за рубежом

Анна Калашникова не может избавиться от недвижимости за рубежом
Певица Анна Калашникова рассказала, на что живет Алексей Панин за границей. Певица и телеведущая является соседкой артиста. Модель Анна Калашникова рассказала о заграничной недвижимости Алексея Панина. Напомним, Алексей Панин два года назад переехал в Испанию. В курортном городе Торревьеха артист купил квартиру за четыре с лишним миллионов рублей. По словам Анны Калашниковой, иметь недвижимость за границей стало не выгодно. Поэтому поклонники Панина озадачились, откуда знаменитость берет средства на содержание апартаментов в Испании.
Калашникова уверена, что Панин живет на накопления от прошлых проектов в России. Сама Калашникова размышляет над продажей квартиры в Испании. «Уже несколько раз порывались квартиру продать. Пять лет назад я покупала эту квартиру, сейчас у нее та же самая стоимость. Получается невыгодно. Цены сначала поднялись, потом — упали, в итоге никакого дохода. Жилье три года стоит закрытым, я его не сдаю, плачу бешеные налоги, оплачиваю коммуналку. Но покупателя найти непросто. Никто не хочет туда лететь, потому что добираться три дня лесом. Сейчас очень сложная логистика из-за отмены прямых рейсов. Ни у кого нет времени и здоровья», — призналась Калашникова в беседе с mk.ru.
# Шоу-бизнес Калашникова Анна
По материалам: z-aya

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