. Авербух рассказал, как Татьяна Тотьмянина едва не убилась на льду

41-летняя фигуристка Татьяна Тотьмянина получила серьезную травму во время съемок ледового шоу. Звезда спорта получила травму на съемках шоу «Ледниковый период». В настоящее время фигуристка находится в одной из столичных больниц, куда ее увезли на «скорой», а ее близкие и коллеги с тревогой ждут результатов обследования. Как рассказал художественный руководитель и тренер проекта Илья Авербух несчастье с Татьяной произошло из-за того, что ее партнер, актер Иван Колесников, выполняя один из элементов, не устоял на ногах. Во время поворота он упал и задел коньком колено спортсменки. В этот момент Тотьмянина испытала сильную боль, но взяла себя в руки и завершила выступление. Только покинув лед, олимпийская чемпионка пожаловалась на боль. Самостоятельно ходить она не смогла, поэтому ее у нес на руках хореограф Максим Ставиский. В Сети уже появились кадры жуткого падения фигуристки, на которых видно, что Татьяна сильно пострадала и разрыдалась из-за болевого шока.«Не знаю, насколько серьезно там все, но у нее был сильный болевой шок. Возможно, что все обойдется. Таня — настоящий боец, смогла завершить выступление, но потом почувствовала сильную боль. Мы все ей помогли, но ее увезли на скорой. Думаю, завтра мы уже что-то поймем по результатам», — сообщил наставник фигуристов в беседе с «РИА Новости». Напомним, Тотьмянина травмируется на шоу уже не в первый раз. Прошлой зимой фигуристка оказалась в гипсе — она сломала ногу во время новогоднего выступления и вынуждена была передвигаться в инвалидном кресле. Кроме того, в 2019 году спортсменка пережила несколько серьезных операций по удалению опухолей и лишилась желчного пузыря.