. Барзиков возмущён поведением своей жены Маргариты Куксенко

Вадим Карасев

Не так давно Ваня Барзиков вновь появился в социальных сетях и начал оправдываться относительно своего так и не осуществившегося развода. Он желал сделать предложение Кристине Бухынбалтэ в невероятно красивой и романтичной атмосфере, однако в итоге всё получилось как всегда. Ваня очень злится на бывшую жену, ведь она обещала его поддержать, но в итоге сделала всё точно наоборот. В итоге вместо благодарности на нее вылилась порция помоев.Барзиков уверял, что Маргарита знала, что они разведутся уже в конце ноября. Только как она могла быть в этом уверена, если никто из них на развод не подавал. Сама Рита лишь недавно стала собирать все необходимые бумаги, чтобы развестись с мужчиной через суд. Интересно, почему Барзиков думает, что обман Куксенко хоть как-то снимает с него ответственность за его собственный?К слову, Маргарита Куксенко с самого начала не скрывала правду о том, что никакого развода не было. Также она рассказывала, что он звонил и просил поддержать его в этом театре абсурда. Что думаете относительно сложившейся ситуации?