. Более 15 игр из Game Pass в списке номинантов The Game Awards 2022

Вадим Карасев





8 декабря состоится The Game Awards — «игровой Оскар», в рамках которого будут анонсы различных новинок, демонстрация трейлеров ранее анонсированных проектов и, конечно, награждение лучших игр 2022 года. Сегодня организаторы The Game Awards представили список номинантов в 2022 году.

Почти в каждой номинации есть игра из Game Pass — такие проекты выделены жирным шрифтом.

Игра года:

Elden Ring (FromSoftware / Bandai Namco Entertainment)God of War Ragnarok (Santa Monica Studio / Sony Interactive Entertainment)Horizon Forbidden West (Guerrilla Games / Sony Interactive Entertainment)STRAY (BlueTwelve Studio / Annapurna Interactive)Xenoblade Chronicles 3 (Monolith Soft / Nintendo)

Лучший игровой директор:

Elden Ring (FromSoftware / Bandai Namco Entertainment)God of War Ragnarok (Santa Monica Studio / Sony Interactive Entertainment)Horizon Forbidden West (Guerrilla Games / Sony Interactive Entertainment)STRAY (BlueTwelve Studio / Annapurna Interactive)

Лучшее повествование:

Elden Ring (FromSoftware / Bandai Namco Entertainment)God of War Ragnarok (Santa Monica Studio / Sony Interactive Entertainment)Horizon Forbidden West (Guerrilla Games / Sony Interactive Entertainment)

Лучшее художественное направление (за выдающиеся творческие и/или технические достижения в художественном дизайне и анимации):

Elden Ring (FromSoftware / Bandai Namco Entertainment)God of War Ragnarok (Santa Monica Studio / Sony Interactive Entertainment)Horizon Forbidden West (Guerrilla Games / Sony Interactive Entertainment)STRAY (BlueTwelve Studio / Annapurna Interactive)

Лучший саундтрек и музыка:

Elden Ring (Tsukasa Saitoh, Composer)God of War Ragnarok (Bear McCreary, Composer)Xenoblade Chronicles 3 (Yasunori Mitsuda, Composer)

Лучший аудиодизайн:

Call of Duty: Modern Warfare II (Infinity Ward / Activision)Elden Ring (FromSoftware / Bandai Namco Entertainment)God of War Ragnarok (Santa Monica Studio / Sony Interactive Entertainment)Gran Turismo 7 (Polyphony Digital / Sony Interactive Entertainment)Horizon Forbidden West (Guerrilla Games / Sony Interactive Entertainment)

Лучшие игры, которые заставляют задуматься:

Endling: Extinction is Forever (Herobeat Studios / HandyGames)Hindsight (Team Hindsight / Annapurna Interactive)I Was a Teenage Exocolonist (Northway Games / Finji)

Лучшая поддерживаемая игра прямо сейчас:

Apex Legends (Respawn Entertainment / Electronic Arts)Destiny 2 (Bungie)Final Fantasy XIV (Creative Business Unit III / Square Enix)Fortnite (Epic Games)Genshin Impact (HoYoverse)

Лучшее инди:

Cult of the Lamb (Massive Monster / Devolver Digital)Neon White (Angel Matrix / Annapurna Interactive)Sifu (Sloclap)STRAY (BlueTwelve Studio / Annapurna Interactive)

Инновации в доступности:

God of War Ragnarok (Santa Monica Studio / Sony Interactive Entertainment)The Last Of Us Part I (Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment)The Quarry (Supermassive Games / 2K)

Лучшая поддержка сообщества:

Apex Legends (Respawn Entertainment / Electronic Arts)Destiny 2 (Bungie)Final Fantasy XIV (Creative Business Unit III / Square Enix)Fortnite (Epic Games)

Лучшая игра в жанре экшн:

Bayonetta 3 (Platinum Games / Nintendo)Call of Duty: Modern Warfare II (Infinity Ward / Activision)Neon White (Angel Matrix/Annapurna)Sifu (Sloclap)

Лучшая Action / Adventure:

God of War Ragnarok (Santa Monica Studio / Sony Interactive Entertainment)Horizon Forbidden West (Guerrilla Games / Sony Interactive Entertainment)STRAY (BlueTwelve Studio / Annapurna Interactive)

Лучшая RPG:

Elden Ring (FromSoftware / Bandai Namco Entertainment)LIVE A LIVE (historia / Square Enix)Pokémon Legends: Arceus (Game Freak / Nintendo / The Pokemon Company)Triangle Strategy (Artdink / Square Enix)Xenoblade Chronicles 3 (Monolith Soft / Nintendo)

Лучший файтинг:

DNF Duel (Arc System Works / Eighting / Neople / Nexon)JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R (CyberConnect 2 / Bandai Namco Entertainment)The King of Fighters XV (SNK)MultiVersus (Player First Games / Warner Bros. Games)Sifu (Sloclap)

Лучшая семейная игра:

Kirby and the Forgotten Land (HAL Laboratory / Nintendo)LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (Traveller’s Tales / WB Games)Mario + Rabbids Sparks of Hope (Ubisoft Milan / Paris / Ubisoft)Nintendo Switch Sports (Nintendo EPD / Nintendo)Splatoon 3 (Nintendo EPD / Nintendo)

Лучший симулятор/стратегия:

Mario + Rabbids Sparks of Hope (Ubisoft Milan / Ubisoft Paris / Ubisoft)Victoria 3 (Paradox Development Studio / Paradox Interactive)

Лучший спортивный проект или автогонка:

F1 22 (Codemasters / EA Sports)FIFA 23 (EA Vancouver / Romania / EA Sports)NBA 2K23 (Visual Concepts / 2K Sports)Gran Turismo 7 (Polyphony Digital / Sony Interactive Entertainment)OlliOlli World (Roll7 / Private Division)

Лучший мультиплеер:

Call of Duty: Modern Warfare II (Infinity Ward / Activision)MultiVersus (Player First Games / WB Games)Overwatch 2 (Blizzard)Splatoon 3 (Nintendo EPD / Nintendo)

Лучший дебютный инди проект:

Neon White (Angel Matrix / Annapurna Interactive)STRAY (BlueTwelve Studio / Annapurna Interactive)

Самая ожидаемая игра:

Final Fantasy XVI (Creative Business Unit III / Square Enix)Hogwarts Legacy (Avalanche Software / Warner Bros. Games)Resident Evil 4 (Capcom)The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo EPD / Nintendo)

Лучшая киберспортивная игра:

Counter-Strike: Global Offensive (Valve)DOTA 2 (Valve)League of Legends (Riot Games)Rocket League (Psyonix / Epic Games)VALORANT (Riot Games)

Обратите внимание, выше приведены только номинации, которые касаются игровых проектов. В рамках шоу будут и другие награждения — киберспортсменов, актеров, шоу по играм и так далее.