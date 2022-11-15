Чебуйода и Спайдер-Бэтмен: искусственный интеллект скрещивает картинки, позволяя создавать безумных персонажей
Возможности искусственного интеллекта и нейросетей становятся всё больше и поражают воображение. Автор Telegram-канала Ai molodca тестирует возможности нейросети Midjourney. Он обнаружил, что в версии V4 есть функция, которая умеет смешивать картинки. Благодаря этому можно создавать таких героев, что это и круто, и очень смешно.
Кот и Дракон
Томас Шелби и Капитошка
Автор канала сообщает, что для генерации изображений не нужны даже текстовые вопросы. Нужно просто загрузить две картинки. Результат получается 50/50: детали, стиль, образы и композицию нейросеть берёт ровно по половине от каждого изображения.
Малыш Йода и Чебурашка
God of War и Деревня Дураков
Кот и батон
Гигачад и Шрек
Гигачад — это персонаж интернет-мемов, в его основе фотография бодибилдера Эрнеста Халимова. Часто используется как высмеивание стереотипного образа «тупого качка». Обычно идёт с подписью, которая начинается со слов «да, я слышал про». Пример: «Да, я слышал про споры грибов. Надеюсь, они договорились».
Натали Портман и Кира Найтли
Бэтмен и Человек-Паук
Супер Соник и Супер Марио
Балерина и Луртц
Сыр и колбаса
Это тоже отсылка к абстрактному мему с картинкой, на котором изображена колбаса, а подписано «сыр».
Адские телепузики
Многоэтажки и Minecraft
Обшарпанная квартира и The Sims
Могучие рейнджеры и гопники
Пишите в комментариях, как бы вы назвали получившиеся гибриды. А вот ещё одна статья с результатами работы искусственного интеллекта: дизайнеры посмотрели, как выглядели бы женщины семейства Кардашьян, если бы не делали пластические операции.