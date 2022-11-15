. Чебуйода и Спайдер-Бэтмен: искусственный интеллект скрещивает картинки, позволяя создавать безумных персонажей

Возможности искусственного интеллекта и нейросетей становятся всё больше и поражают воображение. Автор Telegram-канала Ai molodca тестирует возможности нейросети Midjourney. Он обнаружил, что в версии V4 есть функция, которая умеет смешивать картинки. Благодаря этому можно создавать таких героев, что это и круто, и очень смешно.

Кот и Дракон

Томас Шелби и Капитошка

Ai molodcaAi molodca

Автор канала сообщает, что для генерации изображений не нужны даже текстовые вопросы. Нужно просто загрузить две картинки. Результат получается 50/50: детали, стиль, образы и композицию нейросеть берёт ровно по половине от каждого изображения.

Малыш Йода и Чебурашка

God of War и Деревня Дураков

Кот и батон

Гигачад и Шрек

Ai molodcaAi molodcaAi molodcaAi molodca

Гигачад — это персонаж интернет-мемов, в его основе фотография бодибилдера Эрнеста Халимова. Часто используется как высмеивание стереотипного образа «тупого качка». Обычно идёт с подписью, которая начинается со слов «да, я слышал про». Пример: «Да, я слышал про споры грибов. Надеюсь, они договорились».

Натали Портман и Кира Найтли

Бэтмен и Человек-Паук

Супер Соник и Супер Марио

Балерина и Луртц

Сыр и колбаса

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Это тоже отсылка к абстрактному мему с картинкой, на котором изображена колбаса, а подписано «сыр».

Адские телепузики

Многоэтажки и Minecraft

Обшарпанная квартира и The Sims

Могучие рейнджеры и гопники

Ai molodcaAi molodcaAi molodcaAi molodca

Пишите в комментариях, как бы вы назвали получившиеся гибриды. А вот ещё одна статья с результатами работы искусственного интеллекта: дизайнеры посмотрели, как выглядели бы женщины семейства Кардашьян, если бы не делали пластические операции.