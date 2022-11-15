. Число задержанных по подозрению в совершении теракта в Стамбуле выросло
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Число задержанных по подозрению в совершении теракта в Стамбуле выросло

Число задержанных по подозрению в совершении теракта в Стамбуле вырослоТурецкие власти задержали 50 человек по подозрению в совершении теракта в Стамбуле

Число задержанных по подозрению в причастности к совершению теракта на улице Истикляль в Стамбуле выросло до 50 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местное управление безопасности.

Глава Минюста Турции Бекир Боздаг подтвердил информацию о задержаниях.

По некоторым данным, в результате взрыва погибли 6 человек, 81 человек пострадал. Пострадали в том числе трое граждан России.

Среди задержанных — гражданка Сирии Ахлам Альбашир. Правоохранительные органы также задержали мужчину, личность которого не раскрывается. Пока точных сведений о том, кто мог организовать атаку, нет, однако глава МВД Турции Сулейман Сойлу намекнул на причастность к трагедии США. Он не привел никаких доказательств своей версии.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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