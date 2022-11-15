. Даня Милохин попал в черный список звезд
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Даня Милохин попал в черный список звезд

Даня Милохин попал в черный список звезд
Певица Даня Милохин считает, что его карьере конец. В последнее время артист часто мелькает в новостной повестке: сначала из-за резкого ухода с «Ледникового периода», а потом из-за друга, пародировавшего российского солдата. После скандального прощания с ледовым телепроектом Первого канала Даня решил перезагрузиться. Он улетел в Дубай, где отдыхал с семьей Джигана и другими блогерами. Однако радости звезды Сети не продолжилось долго. Сегодня 20-летний тиктокер объявил, что у него начались серьезные проблемы.
«А Даня чего такой веселый? Он просто еще не знает, что его добавили в черный список звезд и теперь на ТВ в России его не пустят», сообщил Милохин. Милохин так и не объяснил, по какой причине он попал в немилость руководителей каналов и откуда получил такую информацию. Поклонники все же подозревают, что все случилось из-за выходки во время работы над «Ледниковым периодом» Первого канала. Некоторые поклонники телешоу до сих пор переживают о состоянии Евгении Медведевой, которой срочно искали нового партнера. Ситуацию комментировал Илья Авербух. «Конечно, это был сложный период, сложная неделя. Даня нанес моральную травму Жене, она хорошо дружила с ним. Это, конечно, выбило ее из колеи, но она не была бы собой, если бы раскисла после этой ситуации», — говорил продюсер программы.
# Шоу-бизнес Милохин Даня
По материалам: z-aya

Последние новости

Как побороть бедность: заблуждения, которые не помогут стать счастливыми
Как побороть бедность: заблуждения, которые не помогут стать
Затраты на развитие микроэлектроники в России оценили в 800 миллиардов рублей
Затраты на развитие микроэлектроники в России оценили в 800
Представили трейлер к релизу Call of Duty: Warzone 2.0, предзагрузки на Xbox уже стартуют
Представили трейлер к релизу Call of Duty: Warzone 2.0, предзагрузки
Минобороны РФ сообщило об освобождении села Павловка в ДНР
Минобороны РФ сообщило об освобождении села Павловка в ДНР
Карл III попросил назначить госсоветниками своих брата и сестру
Карл III попросил назначить госсоветниками своих брата и сестру
Как сейчас выглядит тяжелобольной Андрей Губин?
Как сейчас выглядит тяжелобольной Андрей Губин?
Сколько представитель Ксении Собчак просил за сокрытие информации ?
Сколько представитель Ксении Собчак просил за сокрытие информации ?
Регина Тодоренко неожиданно опухла и покраснела
Регина Тодоренко неожиданно опухла и покраснела
Даня Милохин попал в черный список звезд
Даня Милохин попал в черный список звезд
Центробанк констатировал замедление инфляции в России
Центробанк констатировал замедление инфляции в России
Все гениальное просто: как легко постирать и высушить пуховик в стиральной машине дома
Все гениальное просто: как легко постирать и высушить пуховик в
Лучшие шутки и мемы из Сети - 14.11.2022 (16 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 14.11.2022 (16 фото)

Топ на сегодня

Светлана Пермякова провалила испытание в Африке
Светлана Пермякова провалила испытание в Африке
В Госдуме предложили демобилизовать преподавателей вузов из ЛНР и ДНР
В Госдуме предложили демобилизовать преподавателей вузов из ЛНР и ДНР
Гороскоп от Анжелы Перл на 15 ноября 2022 года: чем заняться в этот день разным знакам зодиака
Гороскоп от Анжелы Перл на 15 ноября 2022 года: чем заняться в этот
Чем грозит меркурий в скорпионе 2022 ?
Чем грозит меркурий в скорпионе 2022 ?
"На вкус ничего": в Японии придумали конфеты с очень необычным вкусом (3 фото)
"На вкус ничего": в Японии придумали конфеты с очень

Еще по теме

Даню Милохина задержали на Украине
Даня Милохин делает, что хочет
Даня Милохин рассказал о тяжести работы в кино
Даня Милохин не смог прожить без ТикТока