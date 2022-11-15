. Даня Милохин попал в черный список звезд

Певица Даня Милохин считает, что его карьере конец. В последнее время артист часто мелькает в новостной повестке: сначала из-за резкого ухода с «Ледникового периода», а потом из-за друга, пародировавшего российского солдата. После скандального прощания с ледовым телепроектом Первого канала Даня решил перезагрузиться. Он улетел в Дубай, где отдыхал с семьей Джигана и другими блогерами. Однако радости звезды Сети не продолжилось долго. Сегодня 20-летний тиктокер объявил, что у него начались серьезные проблемы.«А Даня чего такой веселый? Он просто еще не знает, что его добавили в черный список звезд и теперь на ТВ в России его не пустят», сообщил Милохин. Милохин так и не объяснил, по какой причине он попал в немилость руководителей каналов и откуда получил такую информацию. Поклонники все же подозревают, что все случилось из-за выходки во время работы над «Ледниковым периодом» Первого канала. Некоторые поклонники телешоу до сих пор переживают о состоянии Евгении Медведевой, которой срочно искали нового партнера. Ситуацию комментировал Илья Авербух. «Конечно, это был сложный период, сложная неделя. Даня нанес моральную травму Жене, она хорошо дружила с ним. Это, конечно, выбило ее из колеи, но она не была бы собой, если бы раскисла после этой ситуации», — говорил продюсер программы.