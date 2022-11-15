. Даня Милохин пожертвовал карьерой в России ради Америки

Певец Даня Милохин сбежал за рубеж. Алена Жигалова считает, что блогер просто дождался желанной визы и улетел из России. Даня Милохин своим неожиданным побегом с «Ледникового периода» удивил многих. Ни его поклонники, ни зрители Первого канала, ни организаторы шоу не ожидали, что можно вот так — резко и без предупреждения — бросить свою партнершу, тренера, команду в целом и укатить в Дубай. Ведь блогер даже не дал внятного ответа на вопросы почитателей о своем побеге. Он что-то пролепетал про то, что не может делать то, что не хочется, а также про то, что все его друзья тусят в Дубае, а ему приходится мучиться на репетициях.Журналистка Алена Жигалова, похоже, нашла более очевидный ответ. Она увидела в микроблоге Дани Милохина, что он сейчас уже перебрался в США, присоединившись к своему тикток-хаусу Dream Team. По словам ведущей шоу «Алена, блин!», он уже давно пытался получить визу в Америку, и вот наконец его мечта сбылась. Увы, именно в тот момент, когда он отправился на проект «Ледниковый период». «Теперь тиктокер никак не нарадуется своему пребыванию в Лос-Анджелесе, а у нас закрадываются сомнения: не полученная ли виза повлияла на решение Милохина кинуть все проекты в России?» — написала в своем телеграме Жигалова.