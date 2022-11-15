. Девять городов России получили звание "Город трудовой доблести"
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Девять городов России получили звание "Город трудовой доблести"

Девять городов России получили звание "Город трудовой доблести"

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" девяти городам России.

Соответствующий указ главы государства вышел от 15 ноября 2022 года.


"За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание РФ "Город трудовой доблести" Астрахани, Норильску, Орску, Вологде, Горловке, Златоусту, Каспийску, Луганску и Якутску", - сообщается в документе.

Указ вступает в силу с 15 ноября 2022 года.

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По материалам: uposters.ru

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