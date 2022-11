. Для Need for Speed Payback стало доступно бесплатно DLC — в течение ограниченного времени

Вадим Карасев





Игра Need for Speed Payback является частью подписки Game Pass Ultimate, благодаря EA Play, и на фоне скорого выхода новой части Need for Speed ее популярность существенно подросла. Издательство EA недавно предлагало игрокам по Game Pass Ultimate существенный бонус для Need for Speed Payback, а сейчас в Microsoft Store доступен бесплатно еще один набор.

В Microsoft Store для игры Need for Speed Payback можно забрать бесплатно набор, который в себя включает 3 автомобиля: Chevrolet Colorado ZR2, Range Rover Sport SVR и Alfa Romeo Quadrifoglio. Бонус будет доступен еще в течение 6 дней — до 22 ноября, поэтому стоит поспешить его забрать.

Need for Speed™ Payback: набор с Chevrolet Colorado ZR2, Range Rover Sport SVR и Alfa Romeo Quadrifoglio

Три новых выдающихся автомобиля помогут вам оставить свой след в Фортуна-Вэлли. Сев за руль такой машины, можно не только стильно прибыть на…

