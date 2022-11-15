. Дочери Дмитрия Харатьяна приходится нелегко за рубежом

Актер Дмитрий Харатьян рассказал о судьбе дочери. Артист – убежденный патриот, однако это не помешало актеру в свое время позволить дочери Александре, рожденной в его первом браке, с однокурсницей Мариной Буримовой, переехать в Швецию и стать гражданкой Евросоюза. А сыну, матерью которого является вторая супруга артиста Марина Майко, – учиться на Мальте. Правда, сейчас звезда «Гардемаринов» жалеет, что дочь находится за границей, и переживает о том, как ей там тяжело приходится. О тяготах наследницы Харатьян рассказал в новом шоу Бориса Корчевникова. Актер отметил, что и рад был бы возвращению Александры в Россию, но она уже взрослая, состоявшаяся женщина и сама принимает все решения.«Очень сложно там сейчас жить, во-первых, с такой фамилией — у нее моя. Конечно, всем русским сложно жить там. Ведь есть определенное отношение. Существует ярко выраженная русофобия. Но она держит, как понимаю, некий нейтралитет. Потому что ей там надо жить. Она уже гражданка Евросоюза», — объяснил артист в эфире программы «Жизнь и судьба». К счастью, сын Харатьяна после обучения на Мальте не эмигрировал, а приехал на родину, где получил высшее образование – он окончил ВГИК. 24-летний Иван не пошел по стопам отца, хотя в детстве у него был опыт съемок в фильме «Андерсен. Жизнь без любви» Эльдара Рязанова. Молодой человек выбрал режиссерскую стезю. «Учился в русской школе, по русской программе. Почему там? Там два было момента. Первый — это язык — английский. Второе — мы хотели самостоятельности. Он был домашний ребенок. Немножко рассеянный, расхлябанный. А там почти интернат», — поделился артист. Напомним, несмотря на то, что дети Харатьяна уже взрослые, внуков у него пока нет. Дочь актера успела развестись с мужем, с которым переехала в Швецию, а сын звезды «Гардемаринов» пока не обзавелся спутницей.