. Дополнительную игру можно забрать бесплатно по Games With Gold
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Дополнительную игру можно забрать бесплатно по Games With Gold

Дополнительную игру можно забрать бесплатно по Games With Gold


Сегодня по программе Games With Gold в большинстве регионов стала доступна бесплатно игра Dead End Job. Как это часто бывает, в Японии игрокам предлагается по подписке другой проект.

Если вы подписаны на Xbox Live Gold или Xbox Game Pass Ultimate, то у вас есть возможность забрать из японского региона бесплатно дополнительную игру по Games With Gold — это Before I Forget. Игра представляет собой историю о любви, потери и прожитой жизни, в которой предстоит играть за одинокую женщину с болезнью Альцгеймера.


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Забрать игру Before I Forget бесплатно из японского региона удобнее всего через браузер, авторизовавшись в Microsoft Store в своем аккаунте и заполучив проект по ссылке, которая дана ниже.

Before I Forget

Игра о помутнении рассудка и о том, что бывает, когда от вас ускользает всё, что вы делали, и все, кого вы любили.
Перейти в Microsoft Store

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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