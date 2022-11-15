. Двухлетний российский ребенок распылил себе в рот отраву для насекомых
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Двухлетний российский ребенок распылил себе в рот отраву для насекомых

Двухлетний российский ребенок распылил себе в рот отраву для насекомыхДвухлетний ребенок в Тюменской области чуть не умер, распылив себе в рот дихлофос

В Тюменской области двухлетний ребенок чуть не умер, распылив себе в рот отраву для насекомых. Об этом сообщает пресс-служба Депздрава российского региона во «ВКонтакте».

«С дихлофосом в руках его застали в момент распыления», — говорится в заявлении ведомства.

Родители вызвали у ребенка рвоту, промыли рот водой и вызвали скорую помощь. Состояние пострадавшего не уточняется.

Ранее в ноябре стало известно, что 14-летний школьник впал в кому после того, как искупался в бассейне нижневартовского спортивного центра. Уточнялось, что во время занятия с тренером мальчик начал тонуть и ушел под воду.

Школьника вытащили из бассейна и госпитализировали. Врачи диагностировали у ребенка церебральную кому и утопление.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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