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Елизавета Боярская поделилась своей мечтой

Елизавета Боярская поделилась своей мечтой
Актриса Елизавета Боярская – мама двоих сыновей, но, как выяснилось ей этого мало. 36-летняя Елизавета Боярская – востребованная актриса, она регулярно снимается в кино и занята в Малом драматическои театре в Санкт-Петербурге во многих спектаклях. Она счастлива в браке с актером Максимом Матвеевым, которому родила двоих сыновей. Но для полного счастья Боярской этого мало. Елизавета  в интервью изданию «Газета.Ru» призналась, что хочет стать многодетной матерью. Она и ее супруг, актер Максим Матвеев, готовы к тому, чтобы завести еще одного ребенка.
«В будущем мы планируем стать многодетными родителями. Я не знаю второго такого отца, как Максим, он потрясающий папа. Он землю готов перевернуть ради детей. А я полностью растворяюсь в материнстве», — рассказала Боярская. Напомним, что с 2010 года актриса замужем за Максимом Матвеевым. У пары есть двое детей: в 2012 году у них родился сын Андрей, а в 2018 году сын Григорий. Кстати, во время карантина из-за пандемии Максим Матвеев своими руками мастерил детям игрушки, в частности младшему сделал деревянную лашадку-качалку.
# Шоу-бизнес Боярская Елизавета
По материалам: z-aya

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