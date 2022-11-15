. Ермакова расстраивается из-за бесплодия, а Чистов не хочет заводить больше одной жены
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Ермакова расстраивается из-за бесплодия, а Чистов не хочет заводить больше одной жены

Ермакова расстраивается из-за бесплодия, а Чистов не хочет заводить больше одной жены
Надя Ермакова много лет отдала телешоу Дом-2 и сейчас она спрашивает у других женщин, как они пережили бесплодие. Тем временем Чистов говорит, что больше он не мусульманин. Кажется, Надежде Ермаковой поставили очередной страшный диагноз. Она неожиданно стала интересоваться у подписчиков, как те пережили бесплодие, из-за чего многие стали ей сочувствовать.

В это же время её супруг Даниэль Чистов решил опубликовать не совсем понятный подписчикам пост, в котором утверждает, что он больше не мусульманин. И, более того, он никогда им и не был. Однако фанатам совершенно не понятно, зачем он вообще тогда написал этот пост.

Вероятно, его испугало многоженство, которое принято у мусульман? Все же, там есть правило, что жён своих нужно любить, баловать и содержать одинаково. Но Чистову это однозначно не по карману, ведь он живёт за счёт своей супруги — Нади.

В итоге оказалось, что Чистов просто решил поговорить по поводу своей национальности. Однако данный вопрос не нашёл отклика в сердцах его фанатов. Зато Ермаковой предложили очень много разных занятий, раз уж она не может родить ребёнка.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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