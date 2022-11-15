. Если бы знаменитости были полностью забиты татуировками (15 фото)

Вадим Карасев

Художница из Сиэтла по имени Шайенн Рэндалл решила пофантазировать и представить знаменитостей полностью забитыми татуировками. И получилось у нее это весьма реалистично. Давайте поглядим на звезд в новом "андеграундном" обличии.Одри ХепбернПатрик СуэйзиМэрилин МонроНиколас КейджДжулия РобертсДжек НиколсонКортни КардашьянФрида КалоБритни СпирсУиллем ДефоДжон Си Райли и Уилл ФерреллМадоннаБилл МюррейЭлвис ПреслиБоб Дилан