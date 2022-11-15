. Если бы знаменитости были полностью забиты татуировками (15 фото)
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Если бы знаменитости были полностью забиты татуировками (15 фото)

Одри ХепбернХудожница из Сиэтла по имени Шайенн Рэндалл решила пофантазировать и представить знаменитостей полностью забитыми татуировками. И получилось у нее это весьма реалистично. Давайте поглядим на звезд в новом "андеграундном" обличии.

Одри Хепберн


Патрик Суэйзи

Патрик Суэйзи
Мэрилин Монро

Мэрилин Монро
Николас Кейдж

Николас Кейдж
Джулия Робертс

Джулия Робертс
Джек Николсон

Джек Николсон
Кортни Кардашьян

Кортни Кардашьян
Фрида Кало

Фрида Кало
Бритни Спирс

Бритни Спирс
Уиллем Дефо

Уиллем Дефо
Джон Си Райли и Уилл Феррелл

Джон Си Райли и Уилл Феррелл
Мадонна

Мадонна
Билл Мюррей

Билл Мюррей
Элвис Пресли

Элвис Пресли
Боб Дилан

Боб Дилан
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По материалам: триникси

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