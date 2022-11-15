Если бы знаменитости были полностью забиты татуировками (15 фото)
Сегодня, 14:10 Вадим Карасев
Художница из Сиэтла по имени Шайенн Рэндалл решила пофантазировать и представить знаменитостей полностью забитыми татуировками. И получилось у нее это весьма реалистично. Давайте поглядим на звезд в новом "андеграундном" обличии.
Одри Хепберн
Патрик Суэйзи
Мэрилин Монро
Николас Кейдж
Джулия Робертс
Джек Николсон
Кортни Кардашьян
Фрида Кало
Бритни Спирс
Уиллем Дефо
Джон Си Райли и Уилл Феррелл
Мадонна
Билл Мюррей
Элвис Пресли
Боб Дилан
Одри Хепберн
Патрик Суэйзи
Мэрилин Монро
Николас Кейдж
Джулия Робертс
Джек Николсон
Кортни Кардашьян
Фрида Кало
Бритни Спирс
Уиллем Дефо
Джон Си Райли и Уилл Феррелл
Мадонна
Билл Мюррей
Элвис Пресли
Боб Дилан
По материалам: триникси